"Готові зробити більше!" Лукашенко зробив заяву про війну в Україні

Білорусь підтвердила свою готовність докладати подальших зусиль і підтримувати процес мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на зустрічі із спецпредставником глави ОБСЄ в Україні та в тристоронньої контактній групі Мартіном Сайдіком, передає БЕЛТА.

"Якщо ми щось можемо зробити більше для миру в Україні, ми готові це зробити", — сказав глава держави.

"Ви знаєте моє ставлення, білорусів до цього конфлікту. Все, що ви говорите, всі ваші заяви ми аналізуємо. Розбіжностей у нас практично немає, — заявив Лукашенко. — Як ви, так і я, всі білоруси прихильні до миру в Україні. Це наша республіка, з якою ми жили довгий час в одному будинку. Дуже переплетені долі багатьох сімей і людей — білорусів й українців. Це не чужа нам країна".

Олександр Лукашенко SPUTNIK Білорусь

Зі свого боку Сайдік висловив подяку білоруській стороні за сприяння. Крім того, він висловив жаль із приводу того, що досі не вдалося врегулювати конфлікт.

"Мінськ як місце зустрічі — саме те, що нам зараз потрібно. Ваші терпіння й розуміння ми дуже цінуємо. Так, цей конфлікт триває вже занадто довго. Занадто довго не тільки для людей, які страждають від нього", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко раніше закликав включити в переговори з припинення війни на Донбасі США, висловивши впевненість, що в такому разі "процес пішов би семимильними кроками вперед".

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