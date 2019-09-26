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27 вересня • оновлено в 19:19
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/ Політика

"Готові ввести війська!" Лукашенко зробив гучну заяву щодо Донбасу

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив готовність взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі, зокрема шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.

Свою позицію він озвучив на зустрічі з представниками українських ЗМІ 26 вересня, передає БЕЛТА.

"Ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, якщо буде згода двох сторін. Хоч для мене це велика проблема – вплутуватися військами у конфлікт", – зазначив глава Білорусі.

Лукашенко також заявив, що у Росії немає планів захопити Україну.

"Я абсолютно переконаний, що Росія ніколи не дозволить собі захопити Україну, якщо ви, звичайно, війну не почнете", - сказав він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Ми поводитимемося на кордоні так, як домовляться дві країни – Україна та Росія", – уточнив він.

Лукашенко наголосив, що політична ситуація в Україні змінилася.

"Я не відчуваю вже нюансів у цій ситуації, особливо після президентських виборів. Ну, я думаю, у мене буде можливість на цю тему поговорити з ним (президентом України Володимиром Зеленським. – Ред.), але ви маєте знати: ми не будемо напрошуватися у миротворці, ми не будемо напрошуватися у посередники. Якщо це потрібно буде, то ми готові відіграти певну роль", – додав він.

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Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву Лукашенка про миротворців.

"Це нова пропозиція, треба передусім розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції. В Мінських домовленостях цього немає", – зазначив він.

Крім того, президент Білорусі заявив, що не вважає за можливе повернення Криму під контроль України в доступному для огляду майбутньому.

Лукашенко також повідомив, що готовий найближчим часом звільнити засудженого нібито за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка в обмін на затриманого Україною білоруса Юрія Політику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також заявив, що Україна неодмінно повинна бути єдиною і неподільною, незважаючи на те, що на її території живуть і люди інших національностей.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр Лукашенко Дмитро Пєсков
Місце
Білорусь
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Кор Павел
Кор Павел
Слухай батьку
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Бацька вообще о**уел!
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Shepard John
Shepard John
дерьмовая идея на фоне новостей о создании союзного государства говорить о возможности поддержки миротворцами. кажется мне, что они родом из бурятии будут
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