Зеленський розповів, скільки Україна отримає від МВФ і на що підуть заради кредиту

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада повинна прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

Про це він розповів журналістам після засідання фракції "Слуга народу" 27 березня в конгрессно-виставковому центрі "Парковий" у Києві, передає кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Володимир Зеленський

Зеленський повідомив, що допомогу Україні обіцяв Азербайджан, переговори ведуться також з Канадою. Президент зазначив, що уряд піде на певний компроміс щодо скасування мораторію на ринок землі. Президент сподівається, що закон буде ухвалено 30 березня, коли Верховна Рада збереться на дострокову сесію.

Що повинна прийняти Верховна Рада заради кредиту від МВФ:

закон "Про ринок землі". У ньому, зокрема, скоротили норму щодо максимального обсягу землі, яку можуть продати "в одні" руки. Якщо раніше норма повинна була складати до 10 тис. га, за новими правилами – всього 100 га до 2024-го.

новий закон про банки. Він призведе до того, що ПриватБанк ніколи не повернуть колишнім власникам, а компенсацію буде отримати складно. Відповідний законопроєкт вже узгоджений і внесений в Раду. Ключове нововведення: щоб отримати компенсацію за незаконне закриття або націоналізацію банку, колишнім власникам доведеться довести, що вони понесли збитки. А якщо виявиться, що зобов'язання (пасиви) банку перевищували їх активи, отримати компенсацію буде вкрай складно.

Як стало відомоOBOZREVATEL, у разі прийняття двох законів, Україна отримає транш близько $2 млрд вже в квітні 2020-го. Загальна кредитна програма на $8 млрд розрахована на 3 роки з кредитною ставкою в 3%. Гарна новина – перед другим траншем не потрібно буде приймати нові закони.

"Ніхто не хоче дефолту, тому депутати мене підтримають", – сказав Зеленський. Пріоритетом, за словами Зеленського, є зміни в державний бюджет через коронавірус.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки та земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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