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13 березня • оновлено в 18:01
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Государственная измена: подписан акт о капитуляции Украины

8.4т
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Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в Войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отметить. И все это будет отменено.

Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава Трехсторонней контактной группы в Минске, за нарушение Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях"

Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: "Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями".

Этот документ по сути показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.

Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.

Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.

Государственная измена: подписан акт о капитуляции Украины
Государственная измена: подписан акт о капитуляции Украины

Сейчас в 13.30 будет брифинг главного переговорщика от Украины - главы Офиса президента Андрея Ермака - я хочу услышать кто конкретно за это несет ответственность, весь список.

Так вот, что сейчас необходимо:

1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.

2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.

3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос - достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бутусов, там очередной борт с калеками прилетел, иди мячики раздавать... Своему сыну будешь впаривать свой бред
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Ищенко Татьяна
Ищенко Татьяна
Стрелять их надо , как бешеных тварей. Сил нет за этим наблюдать. Сволочи продажные.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
З е С опля может сделать то заявление о котором пишет Бутусчов только под угрозой импичмента для С о пли. А лучше если клоун увидит перспективу пенькового галстука
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