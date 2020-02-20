Держспоживслужба отримала першого заступника керівника: що відомо

Кабінет міністрів України визначив переможця конкурсу на посаду першого заступника голови Держпродспоживслужби. Ним стала директор ДП "Науково – дослідний інститут будівельного виробництва" Владислава Хижняк. Про це стало відомо після закритого засідання уряду, яке відбулося в середу, 19 лютого.

Першим про призначення Хижняк повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Хижняк Владислава Олександрівна призначена першим заступником голови Державної служби безпеки харчових продуктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними, отриманими OBOZREVATEL із власних джерел, пані Хижняк була однією з 5 кандидатів на посаду першого заступника голови Держпродспоживслужби, що дійшли до етапу співбесіди з міністром економіки Тимофієм Миловановим.

Наші джерела також повідомили, що співбесіда з Миловановим у пані Хижняк відбулася ввечері в п'ятницю.

До призначення в Держпродспоживслужбу Владислава Хижняк очолювала "Науково–дослідний інститут будівельного виробництва", який заснований Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та надає послуги з обстеження та паспортизації об'єктів будівництва, проектно-розвідувальних робіт і реконструкторских розробок. Крім того, з 2016 року вона також працювала головним консультантом Інституту Законодавства Верховної Ради України.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, Владислава Хижняк володіє земельною ділянкою площею 858 кв.м в селі Гнідин Бориспільського району Київської області, нежитловим приміщенням площею 51 кв м в Києві. У її сина у власності є квартира в столиці площею 73 кв м. Її пані Хижняк вказала, як своє фактичне місце проживання.

Більше ніякого майна в декларації переможниця конкурсу на посаду першого заступника Госпродпотребслужби не зазначила, вказавши лише, що має заощадження в розмірі 540 тисяч гривень готівкою.

У 2018 році загальний дохід Владислави Хижняк склав 287 тисяч гривень.

Нагадаємо, колишній глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа і його перший заступник Андрій Жук були звільнені 23 жовтня 2019 року. Згодом був оголошений конкурс на заміщення цих вакансій. Спочатку претенденти могли подавати документи для участі в конкурсі до 18 листопада. Згодом, вже після завершення цього терміну, 20 листопада, Кабінет міністрів продовжив прийом документів до 22 числа.

27 листопада конкурсна комісія визначила 5-х фіналістів конкурсу, яких вибрали з 21 учасника. 3 грудня Милованов провів з ними співбесіди, а 18 грудня рекомендував уряду визнати переможцем конкурсу на посаду глави Госпродпотребслужби колишнього керівника цієї структури Сергія Глущенка. Однак з незрозумілих причин призначення Глущенка досі відкладається. За даними джерел OBOZREVATEL, в черговий раз відклали цей крок члени Кабміну на засіданні 19 лютого.

А видання Agropolit повідомило, що у Кабміні наразі розглядають варіант з повторним проведенням конкурсу.

Вже майже півроку відомство працює без ключових топ-менеджерів. І в таких умовах призначення хоча б першого заступника – дуже хороший крок, враховуючи складні виклики, які стоять сьогодні перед цією структурою, зокрема – складну ситуацію з пташиним грипом і африканською чумою свиней в Україні. Особливо якщо новопризначена перший заступник не повторюватиме помилок своїх попередників.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся