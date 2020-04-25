Господин президент, прекратите трудоустраивать во власть идиотов!

Когда они меняли собак на газ – это было как-то забавно. Но когда министр юстиции, вопреки правоохранительным органам и судам, считает "пожизненников" хорошими людьми, которым место не в тюрьме, а среди нас – это перебор.

И чтобы это понять, не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно такому министру попросить материалы уголовных дел. Если ему некогда – мы можем показать подборку криминальной хроники.

Напомним, как пожизненно осужденный Онуприенко убивал 52-х граждан Украины. Притом, его даже побоялись везти на воспроизведение в Братковичи, где тот убил 12 человек. Были оперативные сообщения, что жители массово заготавливали кислоту в банках, ножи и обрезы – чтобы отомстить убийце. Тот убивал целые семьи.

Из материалов уголовного дела: "Застрелив мужчину и женщину, я накрыл спящего младенца подушкой и держал до тех пор, пока тот не задохнулся."

Если этого мало, то могу министру рассказать историю, как наша группа приехала на вызов в банный комплекс "Тельбин". Там беспредельщики с Кавказа, входившие в ОПГ "Солоха", силой привезли с дискотеки трех молоденьких девочек. Пусть бы министр посмотрел на те нечеловеческие "несовместимые с жизнью" травмы этих замученных девченок.

Если и этого мало – могу напомнить историю с вором Мамукой, где человека еще живым распилили на части.

Интересно, кем нынешний министр юстиции хочет трудоустроить этих "хороших людей"? Учителями? В полицию?

Скажите, за что они так ненавидят нашу страну?