Я попробую коротко прокомментировать то, что ляпнул Арахамия. По пунктам.

Цитата Арахамии: Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуют, звоните лично мне, и мы их трахнем как следует...

Господин Арахамия. Мы уже видели чем закончилась попытка трахнуть кого-либо представителями вашей фракции. Один даже не смог вызвать проститутку и она ему заявила, что анал-табу, а второй уже успел отсидеть за изнасилование несовершеннолетней в извращенной форме. Так что меньше угроз. Вы уже выглядите смешно. Особенно после обещаний перед выборами сдать мандаты за кнопкодавство и не сдавать их после того, как двух ваших коллег поймали на этом. Ваша фракция обещала снять Яременко с должности главы комитета за то, что он заказывал шлюх в ВР. И что? Ваше обещание остается лишь обещанием. А что там с наказанием Евгения Шевченко за поход на российский анал? Уже забыли? Меньше обещайте. Выполните, хоть что-то.

Цитата Арахамии: Лучше внутри трахаться по всем возможным вопросам, но в конце выходить в зал и голосовать, чем сейчас отрезать всех, кто против, и оставить бутиковую фракцию в 180 человек, а потом бегать и думать, где взять еще 46 голосов.

Господин Арахамия, Ваше подсознание выдает Вас с потрахами. Вы еще о чем-то кроме, как о потрахаться, думаете? Может внутри фракции лучше не трахаться, а дискутировать и спорить? Хотя, Вам виднее, чем лучше заниматься внутри фракции "Слуга народа".

Цитата Арахамии об Иванисове: Мы решили с ним, что он сам по собственной инициативе выходит из фракции и партии. Мы это поддерживаем. Если он опровергнет, и вся страна увидит, что это был фейк, то мы его заберем обратно. Если это подтвердится, то пусть идет по своим делам, куда захочет.

Господин Арахамия, Вы сами поняли, что сказали? Он должен что-то опровергнуть? Типа зуб дать? Или ответить на пацана? Я просто не знаю, какие доказательства Вы посчитаете заслуживающими доверия. Но это значит, что фракция стыдливо хочет спрятаться в тень, а не обратиться в правоохранительные органы, чтоб получить ответ. Или надеетесь, что люди забудут? Не забудут. Но это только полбеды. Вторая половина в той глупости, что Вы написали. "Если это подтвердится, то пусть идет по своим делам, куда захочет." Серьезно? Вы завели насильника несовершеннолетней в ВР, а дальше ваша сила не при чем? Нет! Вы завели, вы и выводите.

В общем этот поток сознания совмещенный с театром абсурда в исполнении Арахамии я слушал с большим трудом. Но я ждал вопрос к главе фракции, который так никто и не задал. Давид Арахамия на канале 1+1 в программе "Право на владу" сказал, что отвел в СБУ своего тайного свидетеля по предлагаемым взяткам в 30000$ в комитете. На фразу Назара Холодницкого, что СБУ этим делом не занимается, а это полномочия САП и НАБУ, он пообещали привести этого свидетеля в САП. Но не привел. А еще мне мои "птички" из СБУ подтвердили, что в СБУ нет никаких дел по этой истории. Совсем. И никто никого никуда не водил. Так что же получается? Выходит, что Давид Арахамия, народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" соврал? Как и в том случае, когда он пообещал предоставить СБУ информацию о подкупе митингующих в акции "Нет капитуляции"? Но в СБУ уже официально ответили, что у них нет никаких данных о подкупе протестующих. В общем хочется пожелать Давиду Арахамии меньше врать, меньше думать о траханье и больше думать, что говорит. Все же лицо власти. Одно из лиц. А по нему судят о всех.

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