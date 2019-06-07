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/Політика

"Горять рашісти!" Удар ВСУ по найманцям Путіна потрапив на відео

2.8тЧитати матеріал російською

Один з підрозділів 30 окремої механізованої бригади імені Князя Костянтина Острозького на Донбасі завдав удару, в результаті якого було знищено камаз і БМП противника.

Про це повідомлюється на YouTube-каналі 30 ОМБр імені князя К. Острозького. Відомо, що камаз після нічної роботи російських бандформувань намагався довезти до ворожого "опорника" боєприпаси (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

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Двоє убитих, 11 постраждалих: ЗСУ понесли страшні втрати на Донбасі

Після невдалої спроби ворог намагався витягти догоряючі залишки колісної техніки бронемашиною типу БМП, яка стала наступною жертвою професійних дій українських бійців.

Удар ВСУ по найманцям Путіна потрапив на відео

Удар ВСУ по найманцям Путіна потрапив на відео

Скріншот

Користувачі мережі у захваті від дій бійців ВРУ і хвалять хлопців в коментарях до відео, на якому можна побачити, як українські військові побороли ворога.

"Горять рашісти!" Удар ВСУ по найманцям Путіна потрапив на відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців захопила тендітна блондинка, яка пережила м'ясорубку на Донбасі. Офіцер 30-й ОМБр Ліна розповіла про свою долю в армії, життя після служби на Донбасі і зворушила українців.

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Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війнаАТОЗСУ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ярко и весело Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! пора бомбить москву!Россия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира!
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Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Кожедуб ruslan, не кажи:"гоп!"-поки не перескочешь.
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