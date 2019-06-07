"Горять рашісти!" Удар ВСУ по найманцям Путіна потрапив на відео

Один з підрозділів 30 окремої механізованої бригади імені Князя Костянтина Острозького на Донбасі завдав удару, в результаті якого було знищено камаз і БМП противника.

Про це повідомлюється на YouTube-каналі 30 ОМБр імені князя К. Острозького. Відомо, що камаз після нічної роботи російських бандформувань намагався довезти до ворожого "опорника" боєприпаси (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Після невдалої спроби ворог намагався витягти догоряючі залишки колісної техніки бронемашиною типу БМП, яка стала наступною жертвою професійних дій українських бійців.

Удар ВСУ по найманцям Путіна потрапив на відео Скріншот

Користувачі мережі у захваті від дій бійців ВРУ і хвалять хлопців в коментарях до відео, на якому можна побачити, як українські військові побороли ворога.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців захопила тендітна блондинка, яка пережила м'ясорубку на Донбасі. Офіцер 30-й ОМБр Ліна розповіла про свою долю в армії, життя після служби на Донбасі і зворушила українців.

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