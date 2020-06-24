Гордон заявив про намір Зеленського розпустити Раду і назвав "дату Х"

Президент України Володимир Зеленський нібито має намір розпустити Верховну Раду вже цього року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон. За його словами, глава держави чітко налаштований переобрати парламент, оскільки його "дратують слуги народу".

"Наскільки я знаю, президент хоче це зробити. І я не виключаю, що зробить. Тому що склад Верховної Ради і поведінка "слуг народу" все більше викликає в нього роздратування – глухе і явне. І станом на сьогодні, наскільки знаю, він готовий розпустити Верховну Раду", – сказав журналіст.

Він припустив, що оголосити про розпуск ВРУ можна буде вже в кінці серпня, коли закінчиться рік імунітету парламенту. Водночас журналіст не виключає, що наступні вибори в Раду можуть пройти разом з місцевими – 25 жовтня.

Гордон додав, мовляв, дуже сильну реакцію президента, зокрема, на образи і людське нерозуміння у Зеленського викликало те, що депутати "Слуги народу" в більшості не проголосували за програму Дениса Шмигаля.

"Це удар нижче поясу: я вас привів, завдяки мені ви прийшли в Раду, справедливо розмірковує президент, і ви тепер мені будете ще ультиматуми ставити. А це, по суті, ультиматум, тому що там є низка груп впливу, які хочуть показати президенту: "ти з нами рахуйся, інакше ми тобі покажемо". Зараз ми вступаємо в етап боротьби президента з парламентом", – стверджує Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського спіймали на перебільшенні якості роботи Верховної Ради дев'ятого скликання.