Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що вважає колишнього гендиректора "1+1 медіа", главу парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка гарною кандидатурою на посаду міністра культури України.

Таку думку він висловив в ефірі каналу "Україна 24". На думку Гордона, якості, якими володіє Ткаченко, а також його минуле медіа-менеджера, зробить з нардепа "хорошого міністра культури" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Міністр культури – це проклята посада, тому що бюджет дає міністерству дуже маленькі гроші, попит великий, міністр культури завжди на виду. Мирити діячів культури, які постійно сваряться та виторговують собі якісь преференції від держави – дуже складно. Це дуже важка робота. Я думаю, що Ткаченко до неї підготовлений через його бекграунд – потужне минуле медіа-менеджера. Це дуже хороша кандидатура на посаду міністра культури", – сказав Гордон.

Гордон високо оцінив кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури

Нагадаємо, кандидатуру Ткаченка погодили на посаду міністра культури України на засіданні фракції "Слуга народу" 1 червня. Як стало відомо OBOZREVATEL, Ткаченко сподівається "зрушити справу про допомогу і культурі, і креативним індустріям більш ефективними темпами", зокрема, що стосується виділення бюджету для цієї сфери. При цьому Ткаченко зазначив, що розраховує на підтримку колег з парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 1 червня, "Слуги народу" провели кадрові перестановки в парламенті, в результаті чого зробили ряд нових призначень. Зокрема, буде замінений віцепрем'єр з євронтеграціі, певні кандидатури міністра культури, міністра екології та судді Конституційного суду.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!