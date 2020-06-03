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3 червня • оновлено в 14:35
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Гордон високо оцінив кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури

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Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що вважає колишнього гендиректора "1+1 медіа", главу парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка гарною кандидатурою на посаду міністра культури України.

Таку думку він висловив в ефірі каналу "Україна 24". На думку Гордона, якості, якими володіє Ткаченко, а також його минуле медіа-менеджера, зробить з нардепа "хорошого міністра культури" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Міністр культури – це проклята посада, тому що бюджет дає міністерству дуже маленькі гроші, попит великий, міністр культури завжди на виду. Мирити діячів культури, які постійно сваряться та виторговують собі якісь преференції від держави – дуже складно. Це дуже важка робота. Я думаю, що Ткаченко до неї підготовлений через його бекграунд – потужне минуле медіа-менеджера. Це дуже хороша кандидатура на посаду міністра культури", – сказав Гордон.

Гордон високо оцінив кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури

Гордон високо оцінив кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури

Нагадаємо, кандидатуру Ткаченка погодили на посаду міністра культури України на засіданні фракції "Слуга народу" 1 червня. Як стало відомо OBOZREVATEL, Ткаченко сподівається "зрушити справу про допомогу і культурі, і креативним індустріям більш ефективними темпами", зокрема, що стосується виділення бюджету для цієї сфери. При цьому Ткаченко зазначив, що розраховує на підтримку колег з парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 1 червня, "Слуги народу" провели кадрові перестановки в парламенті, в результаті чого зробили ряд нових призначень. Зокрема, буде замінений віцепрем'єр з євронтеграціі, певні кандидатури міністра культури, міністра екології та судді Конституційного суду.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Олександр Ткаченко Дмитро Гордон
Місце
Україна
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