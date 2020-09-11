Гордон розповів, чому Путін ненавидить "розумного мужика" Лукашенка
Президент РФ Володимир Путін нібито ненавидить Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі, через його незгоду створити союз двох країн.
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" розповів журналіст Дмитро Гордон. Він зазначив, що Лукашенко і Путін давно ненавидять один одного.
"Відносини давно і безповоротно зіпсовані. Крім того, тут є особиста не просто образа, а ненависть Путіна по відношенню до Лукашенка. Тому що Путін збирався знову стати президентом. Конституція РФ не дозволяє цього зробити, тому йому потрібен був союз Росія-Білорусь, щоб він став його головою. Але Лукашенко, розуміє – він розумний і хитрий мужик з селянською жилкою і хваткою, – що краще бути першим хлопцем на селі, ніж другим у місті", – сказав Гордон.
За його словами, Лукашенко на всі вмовляння Путіна і пропозиції постів голови держради або спікера Держдуми союзної держави відмовляв.
Також журналіст заявив, що Лукашенко нібито познущався над своїм російським колегою після саміту в Шанхаї. Цю історію йому розповів головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, пославшись на джерела з двох делегацій.
Нібито Лукашенко взяв Путіна за ґудзик і сказав, що згоден бути віце-президентом спільної держави, чим викликав велику радість глави РФ. Однак тут же Лукашенко уточнив, що всього на один року, а потім вони повинні помінятися місцями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що його країна згодна стати частиною "союзної держави", якщо РФ відмовиться від свого рубля. Також в інших сферах Білорусь повинна бути рівною в правах з Росією, а не дивитися на неї як на "старшого брата".
У серпні 2020 року президенти Білорусі Олександр Лукашенко і Росії Володимир Путін обговорили створення "союзної держави" і Лукашенко повністю погодився на умови Москви. Про це повідомив російський політолог Валерій Соловей.