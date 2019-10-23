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23 жовтня • оновлено в 22:23
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"Хочуть зам'яти справу Януковича": звільнений із ГПУ Горбатюк висунув звинувачення Рябошапці

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Звільнений із ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає справу про організоване злочинне угруповання експрезидента Віктора Януковича вигадкою його попередника Юрія Луценка.

Про це колишній начальник управління спецрозслідування ГПУ розповів у середу, 23 жовтня, в ефірі радіо "НВ".

"Із перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації немає. "На нашу думку, це вигадка Луценка", – такі фрази говорили", – поділився Горбатюк.

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Звільнений із ГПУ Горбатюк висунув звинувачення Рябошапці

Звільнений із ГПУ Горбатюк висунув звинувачення Рябошапці

"Такі заяви є і робляться кроки, щоб розвалити справу. Я говорив: "Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка – будь ласка, там є 5000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження", – додав Горбатюк.

Він також пов'язав своє звільнення нібито з небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справу про злочинну організацію Януковича, оскільки "зараз при владі є люди, які працювали водночас у Кабінеті міністрів". Горбатюк додав, що деяким із них можливо повідомити про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про звільнення Горбатюка стало відомо 23 жовтня. За словами колишнього співробітника ГПУ, йому повідомили про це по телефону. Горбатюк пообіцяв оскаржити рішення.

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Особи
Руслан Рябошапка Юрій Луценко Віктор Янукович Сергій Горбатюк
Місце
Україна
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Starik Nik
Starik Nik
Біда в тому, що поки при владі будуть “неукраїнці” – нічого доброго не буде. Надія Савченко сказала ПРАВДУ, що ВЛАДА – ЧУЖЕРОДНА, тобто – НЕ УКРАЇНСЬКА, фактично влада в Україні узурпована ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ УГРУПОВАННЯМ. Що таке ОЗУ, які його ознаки – відомо. Все сходиться. Владу узурпувало ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ бланків-бронштейнів ще в 1917 році, нащадки яких, “неукраїнці” кравчуки-кучми-пінчуки-суркіси-медведчуки-лазаренки-тимошенки-порошенки-ющенки-луценки-литвини-януковичі-ахмєтови-шуфричі-бойки-коломойські-авакови-кернеси-добкіни-балоги-фірташі-яценюки-турчинови-гройсмани… (а в росії – шаломови-мєндєлі…) зараз завершують «геволюцию» — відбирають у «гоїв» майно. Тому й треба у всіх цих “неукраїнців” “экспгопгииговать экспгопгиигованное”, визнавши через референдум узурпацію влади “неукраїнцями”. Це ОЗУ не боїться нічого, крім НАЦІОНАЛІЗМУ.
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руденко евгений
руденко евгений
есть 5000 томов и ни одного обвинения...
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