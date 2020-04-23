Горбачов назвав головних винуватців розвалу СРСР

Останній генеральний секретар і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що винуватцями зриву перебудови і розвалу всього Радянського Союзу стали члени Державного комітету надзвичайного стану (рос. ГКЧП) і їхні дії.

А також тих, хто скористався подіями серпневого путчу 1991 року для "знищення" Союзу. Про це він розповів в інтерв'ю РИА Новости.

"Але це ні в якому разі не перекреслює значення перебудови", – впевнений політик.

Горбачов зазначив, що якогось "розкладу" перетворень тоді не було, однак він і його команда знали, в якому напрямку варто рухатися.

"Перебудова дозволила за декілька років змінити стан суспільства. У цей період люди в країні прийшли в рух, перестали боятися і почали говорити про наболіле", – переконаний він.

Однак водночас останній радянський лідер визнав, що реформи в СРСР йшли важко і під час їхнього впровадження були допущені помилки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдиний президент СРСР Михайло Горбачов станом на 10 квітня став самим найовготривалішим правителем серед всіх керівників Радянського Союзу і Російської Федерації.

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