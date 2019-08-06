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"Перегони на антиросійському треку!" Росія відповіла Естонії за невизнання паспортів на Донбасі

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Посольство Росії в Талліні відреагувало на заяву естонського МЗС щодо невизнання російських паспортів на Донбасі.

Дипломати висловили жаль і заявили, що Естонія має впливати на Київ, повідомляється на сайті посольства.

"Викликає жаль, що Естонія продовжує наполегливо боротися за лідерство у перегонах серед країн Євросоюзу на антиросійський треку. Якщо в Талліні дійсно хочуть допомогти вирішенню внутрішньої української кризи, то використовували б свій вплив на Київ, щоб переконати його відновити нормальне життєзабезпечення Донецької та Луганської областей, як це передбачається Мінськими угодами", – почали виправдовуватися у посольстві.

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При цьому дипломати звинуватили Україну в тому, що Донбас нібито "п'ять років позбавлений державних і банківських послуг, соціальної підтримки, охорони здоров'я, освіти і зв'язку".

Паспорт Росії

Паспорт Росії

iz.ru

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня до заяви Естонії про невизнання паспортів приєдналася Литва. Міністерство закордонних справ країни проситиме у Брюсселя, де розташована штаб-квартира ЄС, уніфікувати єдину політику щодо визнання таких документів недійсними.

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Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна террорист! россия это Зона-Концлагерь
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Santi Amonito
Santi Amonito
"паасольства разии" могут только портки подтирать за ху*лом - на большее не способны. И если бы не педерасея - террорист, оккупант и агрессор, признанный всем цивилизованным миром, то не было бы и созданной ей террористической "лугандонии". И поэтому лишенной Украиной - по международным законам об оккупации, "государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи" - так и будет до тех пор, пока ху*лостан не уберется с этой территории. А за ней и из Крыма.
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