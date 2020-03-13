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13 березня • оновлено в 13:25
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Гончарука помітили в лоукостері з Варшави: з'явилися фото

3.5т
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Колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука помітили в лоукостері економ-класу сполученням Варшава – Київ.

Відповідні фото опублікувала на своїй сторінці у Facebook Ірина Ковалиш, яка летіла одним рейсом з ексглавою уряду.

"Ось так одним рейсом Варшава – Київ одним з лоукостів в економ-класі без понтів і паспортного контролю окремим коридором з експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком", – написала вона.

Гончарука помітили в лоукостері

Гончарука помітили в лоукостері

Facebook Ірини Ковалиш

Гончарука помітили в лоукостері

Гончарука помітили в лоукостері

Facebook Ірини Ковалиш

Гончарука помітили в лоукостері

Гончарука помітили в лоукостері

Facebook Ірини Ковалиш

Гончарука помітили в лоукостері

Гончарука помітили в лоукостері

Facebook Ірини Ковалиш

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 березня Гончарука помітили в літаку, який летів в Лісабон з аеропорту "Жуляни". Тоді експрем'єр скористався послугами авіакомпанії Wizz Air. З ним був ексмер Ірпеня Володимир Карплюк.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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