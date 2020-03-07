Гончарук записав звернення до українців перед вильотом з України. Відео

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення, подякувавши своїй команді за спільну роботу.

Ролик у суботу, 7 березня, з'явився на сторінках політика в соцмережах (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави", – зазначив звільнений прем'єр.

Він сказав, що за пів року роботи його команда створила "фундамент реформ і змін".

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Як писав OBOZREVATEL, 7 березня колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Лісабон. Його сфотографували в літаку.

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