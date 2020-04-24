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24 квітня • оновлено в 23:13
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Гончарук відреагував на звільнення Нефьодова і Верланова

2.4т
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Звільнення з посад очільника Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова – це продовження політики витіснення з Кабінету міністрів антикорупціонерів. Цей крок може суттєво погіршити бізнес-клімат в Україні.

Таку думку у своєму Facebook висловив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Звільнення Максима Нефьодова та Сергія Верланова з їхніх посад — це продовження зачистки антикорупціонерів з Уряду. Це чергова помилка і дуже погана новина для бізнес-клімату й України в цілому", - написав Гончарук.

Політик переконаний, що обидва вже колишні держслужбовці змогли багато чого досягти на займаних посадах.

"Попри величезний супротив та постійні інформаційні атаки за досить короткий період їм вдалось показати серйозні результати у своїх сферах. Дякую вам за роботу! Все тільки починається! Стоїмо!" - підкреслив експрем’єр.

"Продовження зачистки антикорупціонерів з уряду": Гончарук відреагував на звільнення Нефьодова і Верланова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у п’ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України були звільнені голова ДМС Максим Нефьодов та голова ДПС Сергій Верланов.

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Особи
Максим Нефьодов Сергій Верланов Олексій Гончарук
Теги
Кабінет Міністрів України Державна митна служба України Державна податкова служба (ДПС)
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