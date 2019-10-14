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14 жовтня • оновлено в 15:05
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"Навіть не слухав!" Гончарук прокоментував скандал із концертом радикалів

1.9т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував відвідування вечірки Veterans Strong PARTY, через якого його звинуватили в підтримці радикалів.

Відповідний пост розмістив він на сторінці в Facebook.

"Вчора я зустрівся з представниками "Руху ветеранів України" і ветеранською спільнотою. Разом із міністром Оксаною Колядою привітали ветеранів, поговорили про наболіле. Зробив свій внесок у рамках збору коштів у госпіталь, захід був благодійним", – розповів прем'єр.

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Гончарук прокоментував скандал із концертом радикалів

Гончарук прокоментував скандал із концертом радикалів

Гончарук написав, що не хотів робити з цього "публічний кейс", проте в ЗМІ його візит подали з неоднозначними тезами.

"Головне – політизація тут абсолютно недоречна!" – заявив прем'єр, підкресливши, що в Програмі діяльності уряду окремо прописали, що ставлення до ветеранів у суспільстві має бути шанобливим і поважним.

"Починати треба з власного прикладу. Привітати зі святом тих, хто, жертвуючи своїм життям і комфортом, захищає нашу країну – найменше, що я міг вчора зробити", – додав він.

Гончарук спростував своє відношення до концерту.

"Його не слухав і не мав уявлення про те, яких виконавців запрошують. Вважаю це справою "Руху ветеранів", який влаштовував захід або незалежної радіокомпанії, яка забезпечувала музичну програму вечора. У будь-якому випадку, це не справа глави уряду диктувати нашим захисникам, які пісні співати. В той же час, щоб не було ніяких питань: я не поділяю ні нацизму, ні фашизму, ні комунізму", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Першою кадри з Гончаруком на концерті показала глава міністерства у справах ветеранів Оксана Коляда, яка супроводжувала прем'єр-міністра.

  • У пропагандистів викликало ажіотаж фото Гончарука на тлі коловрата.

  • У мережі з'явилося відео виступу Гончарука на резонансній вечірці.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому интересно мнение скота расейского? Эти твари лучше нашего премьера знают, что ему делать? Так может скажем - пошли вон, твари рюцкие? Вон пошло, быдлo кацaпское!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Правильно! Рашизм - такой нацизм, только от паРРашников! (с)
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Громозека Иван
Громозека Иван
По ходу этот Гончарук вообще тупой!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Громозека Иван, шо ни Иван - то дурак! Шо ни Кацaп - то падлюка! (с) А как вы считаете?
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