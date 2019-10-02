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2 жовтня • оновлено в 15:53
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Гончарук таємно зустрівся з депутатами-мажоритарниками: про що говорили

1.4т Читати матеріал російською

Під час зустрічі з депутатами-мажоритарниками 1 жовтня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив їм, що вони не повинні займатися проблемами своїх округів.

Замість цього, на думку Гончарука, треба створити концепцію "ідеальної громади", повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело.

У концепції буде прописано, за скільки часу мають приїздити на виклик швидкі допомоги і поліція, скільки кілометрів має бути від будинку до найближчого фельдшерського пункту, яка кількість шкіл має бути на тисячу осіб населення.

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"Цей підхід він планує нав'язати громадам і під це надавати фінансування. На все відразу не вистачить, тому буде пріоритизація", – повідомило джерело.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Facebook Oleksiy Honcharuk

Як писав OBOZREVATEL, нова ідея Гончарука щодо легалізації трудової діяльності в Україні викликала глузування в мережі. Вирішення цього питання визнали надмірно науковим і фактично неефективним.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
Встретился тайно, пробирались на встречу под покровом ночи и разбегались по одному.
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руденко евгений
руденко евгений
"Этот подход он планирует навязать громадам и под это направлять финансирование. На все сразу не хватит, поэтому будет приоритизация", – сообщил ИСТОЧНИК. "Источник" сразу и оценку дал - "Навязать". Вот так делаются сенсации. А если он не планирует навязывать? Если он просто действует в рамках своих полномочий? Тогда это не сенсация.
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