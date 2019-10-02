Гончарук таємно зустрівся з депутатами-мажоритарниками: про що говорили

Під час зустрічі з депутатами-мажоритарниками 1 жовтня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив їм, що вони не повинні займатися проблемами своїх округів.

Замість цього, на думку Гончарука, треба створити концепцію "ідеальної громади", повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело.

У концепції буде прописано, за скільки часу мають приїздити на виклик швидкі допомоги і поліція, скільки кілометрів має бути від будинку до найближчого фельдшерського пункту, яка кількість шкіл має бути на тисячу осіб населення.

"Цей підхід він планує нав'язати громадам і під це надавати фінансування. На все відразу не вистачить, тому буде пріоритизація", – повідомило джерело.

Олексій Гончарук Facebook Oleksiy Honcharuk

Як писав OBOZREVATEL, нова ідея Гончарука щодо легалізації трудової діяльності в Україні викликала глузування в мережі. Вирішення цього питання визнали надмірно науковим і фактично неефективним.

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