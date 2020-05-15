В оточенні президента України Володимира Зеленського є люди, які використовують його в корисливих цілях.

Про це в Facebook повідомив колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, поділивши команду гаранта на три типи людей.

"На практиці виявилося, що в команді президента було три типи людей: за зміни, за президента, за себе. Перший тип членів команди просував ідеї і боровся за зміни. Зараз їх залишилося дуже мало. Другий тип людей турбувався перш за те, щоб не нашкодити президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім'я. Третій тип людей – пристосуванці, які використовували президента як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тим", будують або свої годівнички, або відпрацьовують або нарощують собі "рейтинг". Таких переважна більшість" , – розповыв ексглава Кабміну.

Зеленський і Гончарук

На думку Гончарука, Зеленського помістили в "інформаційний карантин".

"Його продовжують вводити в оману, що спонукає до прийняття суперечливих рішень. Сподіваюся, найближчим часом він зможе розібратися в ситуації. Поки ж спостерігаємо відсутність системного підходу до побудови відносин між державою і українцями. Влада повинна керуватися не міфічні обіцянками, а крок за кроком будувати єдиний механізм для добробуту людей і економічної стабільності країни. по-іншому це не працює, по-іншому ми маємо тільки зростання безробіття, підрив економіки та втрату довіри на міжнародній арені . Отже, мій головний висновок за результатами першого року: якщо боїшся, то не обганяй", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Гончарук заявив, що президент Володимир Зеленський робить багато помилок через те, що навколо нього формується помилкове інформаційне поле.