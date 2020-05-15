В оточенні президента України Володимира Зеленського є люди, які використовують його в корисливих цілях.

Про це в Facebook повідомив колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, поділивши команду гаранта на три типи людей.

"На практиці виявилося, що в команді президента було три типи людей: за зміни, за президента, за себе. Перший тип членів команди просував ідеї і боровся за зміни. Зараз їх залишилося дуже мало. Другий тип людей турбувався перш за те, щоб не нашкодити президенту. Це найближчі до нього люди. Майже сім'я. Третій тип людей – пристосуванці, які використовували президента як соціальний ліфт. Вони уникають "непопулярних тим", будують або свої годівнички, або відпрацьовують або нарощують собі "рейтинг". Таких переважна більшість" , – розповыв ексглава Кабміну.

Зеленський і Гончарук

На думку Гончарука, Зеленського помістили в "інформаційний карантин".

"Його продовжують вводити в оману, що спонукає до прийняття суперечливих рішень. Сподіваюся, найближчим часом він зможе розібратися в ситуації. Поки ж спостерігаємо відсутність системного підходу до побудови відносин між державою і українцями. Влада повинна керуватися не міфічні обіцянками, а крок за кроком будувати єдиний механізм для добробуту людей і економічної стабільності країни. по-іншому це не працює, по-іншому ми маємо тільки зростання безробіття, підрив економіки та втрату довіри на міжнародній арені . Отже, мій головний висновок за результатами першого року: якщо боїшся, то не обганяй", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Гончарук заявив, що президент Володимир Зеленський робить багато помилок через те, що навколо нього формується помилкове інформаційне поле.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!