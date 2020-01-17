"Потяг за 4 місяці набрав швидкість!" Як відреагували міністри на скандал з відставкою Гончарука

Деякі українські міністри висловили підтримку прем'єру Олексію Гончаруку після його заяви про відставку.

Так, віцепрем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров у Facebook написав, що "наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами і не має особистих цілей".

"Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Ті процеси, які запущені, треба довести до розуму... Ми повинні пережити цю першу сильну хвилю проти нас", – заявив він.

Гончарук подав у відставку

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад написала: "Ми одна команда, яка без довіри і взаємодії результатів не досягне, тому я підтримую рішення прем'єра".

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба висловив повагу Гончаруку, охарактеризувавши роботу при ньому як "насичену, відповідальну, прикольну і важливу".

"Особисто у мене зараз є відчуття потягу, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі", – написав він.

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда також підтримала прем'єра, заявивши, що "наша команда – класичний уряд технократів, без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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