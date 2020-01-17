"Потяг за 4 місяці набрав швидкість!" Як відреагували міністри на скандал з відставкою Гончарука

Деякі українські міністри висловили підтримку прем'єру Олексію Гончаруку після його заяви про відставку.
Так, віцепрем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров у Facebook написав, що "наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами і не має особистих цілей".
"Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Ті процеси, які запущені, треба довести до розуму... Ми повинні пережити цю першу сильну хвилю проти нас", – заявив він.
Гончарук подав у відставку
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад написала: "Ми одна команда, яка без довіри і взаємодії результатів не досягне, тому я підтримую рішення прем'єра".
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба висловив повагу Гончаруку, охарактеризувавши роботу при ньому як "насичену, відповідальну, прикольну і важливу".
"Особисто у мене зараз є відчуття потягу, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі", – написав він.
Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда також підтримала прем'єра, заявивши, що "наша команда – класичний уряд технократів, без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю із главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук нешанобливо відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднениій третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
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