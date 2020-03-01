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1 березня • оновлено в 23:04
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Гончарук провів таємну зустріч з Єрмаком в ресторані Києва. Відео

20.1т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів таємну зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомив Telegram-канал "УП. Off the record" увечері в неділю, 1 березня. Відео було опубліковано незабаром після зустрічі в індійському ресторані Sutra.

Журналіст Крістофер Міллер також опублікував в Twitter фото зустрічі Гончарука з Єрмаком.

Гончарук зустрівся з Єрмаком

Гончарук зустрівся з Єрмаком

twitter.com/ChristopherJM

Гончарук зустрівся з Єрмаком

Гончарук зустрівся з Єрмаком

twitter.com/ChristopherJM

На кадрах видно, як спершу заклад залишає Гончарук, а через кілька секунд виходить і сам Єрмак.

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

При цьому раніше сам Гончарук підтвердив, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він заперечував.

Гончарук таємно зустрівся з Єрмаком

Гончарук таємно зустрівся з Єрмаком

Гончарук таємно зустрівся з Єрмаком

Гончарук таємно зустрівся з Єрмаком

За даними OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром України, найімовірніше, стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Однак раніше була інформація про те, що Зеленський хотів запропонувати пост прем'єра бізнесменові Сергію Тігіпку. Переговори з ним особисто підтверджував сам президент.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Олексій Гончарук Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Гоша Злой
Гоша Злой
капец неучу из массовки
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