Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів таємну зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомив Telegram-канал "УП. Off the record" увечері в неділю, 1 березня. Відео було опубліковано незабаром після зустрічі в індійському ресторані Sutra.

Журналіст Крістофер Міллер також опублікував в Twitter фото зустрічі Гончарука з Єрмаком.

Гончарук зустрівся з Єрмаком twitter.com/ChristopherJM

Гончарук зустрівся з Єрмаком twitter.com/ChristopherJM

На кадрах видно, як спершу заклад залишає Гончарук, а через кілька секунд виходить і сам Єрмак.

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

При цьому раніше сам Гончарук підтвердив, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він заперечував.

Гончарук таємно зустрівся з Єрмаком

Гончарук таємно зустрівся з Єрмаком

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

За даними OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром України, найімовірніше, стане нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Однак раніше була інформація про те, що Зеленський хотів запропонувати пост прем'єра бізнесменові Сергію Тігіпку. Переговори з ним особисто підтверджував сам президент.

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