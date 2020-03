Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів таємну зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомив Telegram-канал "УП. Off the record" увечері в неділю, 1 березня. Відео було опубліковано незабаром після зустрічі в індійському ресторані Sutra.

Журналіст Крістофер Міллер також опублікував в Twitter фото зустрічі Гончарука з Єрмаком.

На кадрах видно, як спершу заклад залишає Гончарук, а через кілька секунд виходить і сам Єрмак.

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

При цьому раніше сам Гончарук підтвердив, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він заперечував.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV