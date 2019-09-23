Гончарук призначив трьох радників: хто вони

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук призначив собі трьох радників на громадських засадах – Яну Горюнову, Світлану Котляревську і Олександра Пукшина.

Про це з посиланням на секретаріат уряду повідомляє "Дзеркало тижня".

"За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів, станом на 9 вересня 2019 року радниками прем'єр-міністра України Гончарука А.В. на громадських засадах є Горюнова Яна В'ячеславівна (дата призначення – 03.09.2019), Котляревська Світлана Сергіївна (03.09.2019 ), Пукшин Олександр Ігорович (09.09.2019)", – відзначили в Кабміні.

Гончарук призначив трьох радників РБК-Україна

Відзначається, що Яна Горюнова є менеджером ІТ-проектів в Офісі ефективного регулювання BRDO.

Яна Горюнова стала радником Гончарука sud.ua

Світлана Котляревская раніше працювала проектним менеджером в Офісі з просування експорту.

Олександр Пукшин – керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма "Пукшин і Партнери", член Комісії з питань правової реформи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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