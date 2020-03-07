Гончарук полетів з України зі скандальним ексмером: з'явилося фото

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів до Лісабону не сам.

За даними Telegram-каналу Dubinsky.pro, його помітили в літаку разом з колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Зокрема, пасажири авіакомпанії-лоукостера Wizz Air змогли сфотографувати Гончарука зі скандальним Карплюком на борту лайнера.

Гончарук та Карплюк Dubinsky.pro

Варто відзначити, що 7 березня Гончарук також опублікував відеозвернення, подякувавши своїй команді за спільну роботу. Він сказав, що за часів його прем'єрства в країні було створено фундамент для змін, проте вони "багато чого просто не встигли".

facebook.com/aleksey.goncharuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про несподіваний від'їзд Гончарука поширили журналісти в суботу, 7 березня. На даний момент невідомо, на який відрізок часу він вилетів з України.

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