Головна Новини
7 березня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Гончарук полетів з України зі скандальним ексмером: з'явилося фото

3.7т
Читати матеріал російською

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів до Лісабону не сам.

За даними Telegram-каналу Dubinsky.pro, його помітили в літаку разом з колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Зокрема, пасажири авіакомпанії-лоукостера Wizz Air змогли сфотографувати Гончарука зі скандальним Карплюком на борту лайнера.

Гончарук та Карплюк

Гончарук та Карплюк

Dubinsky.pro

Варто відзначити, що 7 березня Гончарук також опублікував відеозвернення, подякувавши своїй команді за спільну роботу. Він сказав, що за часів його прем'єрства в країні було створено фундамент для змін, проте вони "багато чого просто не встигли".

Гончарук полетів з України зі скандальним ексмером: з'явилося фото

facebook.com/aleksey.goncharuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про несподіваний від'їзд Гончарука поширили журналісти в суботу, 7 березня. На даний момент невідомо, на який відрізок часу він вилетів з України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Володимир Карплюк Олексій Гончарук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
4
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги