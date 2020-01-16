"Хлопчик втілив мрії дитинства?" Фото Гончарука з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn.
Відповідне фото в четвер, 16 січня, глава Кабміну опублікував на своїй сторінці в Twitter. На світлині його зазнімкували разом із керуючим директором із міжнародних ринків і консалтингу в DB Engineering&Consulting Андреасом Вегеріфом.
Подробиць зустрічі Гончарук не розкрив, написавши в пості: "Чекайте гарних новин незабаром".
Олексій Гончарук
УНІАН
На знімку прем'єр позує на тлі новорічної ялинки. Він та Андреас Вегеріф тримають у руках велику коробку з моделлю сучасного потяга.
twitter.com/PMHoncharuk
Користувачі мережі в коментарях відреагували на це, а також згадали про нещодавній злив гучної розмови, в якій нібито брав участь український прем'єр.
"Гіперлуп?" "Іграшку Миколай приніс?" "Самокат, залізниця... Хлопчик мрії дитинства втілив", "Нарешті прочитали "Економіку для чайників"?" "Ф'ючерси на олів'є підуть вниз?" "Ялинку винеси!" – пишуть під постом.
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Коментарі в Twitter до фото прем'єра
Скріншот
Чекайте гарних новин Незабаром! pic.twitter.com/q1hQXWXBcs- Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 16, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 січня в мережу злили аудіо розмов нібито Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
Якщо вірити в справжність матеріалів, то глава Кабміну зробив низку гучних, певною мірою неоднозначних висловлювань.
Скоро в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови, а також третій запис із прем'єром.
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі в форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
Паралельно зі зливом аудіо з'явилися дані про те, що Гончарук нібито подав заяву про відставку, яку Зеленський "міг підписати з хвилини на хвилину".
Кабмін опублікував наступне офіційне спростування: "Пресслужба Кабінету міністрів не має інформації про справжність будь-яких аудіо- або відеозаписів, які розповсюджуються в мережі. Інформація про заяву про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності".
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