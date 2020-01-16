"Хлопчик втілив мрії дитинства?" Фото Гончарука з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn.

Відповідне фото в четвер, 16 січня, глава Кабміну опублікував на своїй сторінці в Twitter. На світлині його зазнімкували разом із керуючим директором із міжнародних ринків і консалтингу в DB Engineering&Consulting Андреасом Вегеріфом.

Подробиць зустрічі Гончарук не розкрив, написавши в пості: "Чекайте гарних новин незабаром".

Олексій Гончарук УНІАН

На знімку прем'єр позує на тлі новорічної ялинки. Він та Андреас Вегеріф тримають у руках велику коробку з моделлю сучасного потяга.

twitter.com/PMHoncharuk

Користувачі мережі в коментарях відреагували на це, а також згадали про нещодавній злив гучної розмови, в якій нібито брав участь український прем'єр.

"Гіперлуп?" "Іграшку Миколай приніс?" "Самокат, залізниця... Хлопчик мрії дитинства втілив", "Нарешті прочитали "Економіку для чайників"?" "Ф'ючерси на олів'є підуть вниз?" "Ялинку винеси!" – пишуть під постом.

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра Скріншот

Чекайте гарних новин Незабаром! pic.twitter.com/q1hQXWXBcs - Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 16, 2020

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