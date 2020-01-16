Головна Новини
16 січня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Хлопчик втілив мрії дитинства?" Фото Гончарука з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі

2.1т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn.

Відповідне фото в четвер, 16 січня, глава Кабміну опублікував на своїй сторінці в Twitter. На світлині його зазнімкували разом із керуючим директором із міжнародних ринків і консалтингу в DB Engineering&Consulting Андреасом Вегеріфом.

Подробиць зустрічі Гончарук не розкрив, написавши в пості: "Чекайте гарних новин незабаром".

Новини
Одразу після скандалу з "плівками" та відставкою: Гончарук анонсував економічну поїздку із Зеленським

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

УНІАН

На знімку прем'єр позує на тлі новорічної ялинки. Він та Андреас Вегеріф тримають у руках велику коробку з моделлю сучасного потяга.

"Хлопчик втілив мрії дитинства?" Фото Гончарука з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі

twitter.com/PMHoncharuk

Користувачі мережі в коментарях відреагували на це, а також згадали про нещодавній злив гучної розмови, в якій нібито брав участь український прем'єр.

"Гіперлуп?" "Іграшку Миколай приніс?" "Самокат, залізниця... Хлопчик мрії дитинства втілив", "Нарешті прочитали "Економіку для чайників"?" "Ф'ючерси на олів'є підуть вниз?" "Ялинку винеси!" – пишуть під постом.

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Коментарі в Twitter до фото прем'єра

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України соцмережі фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги