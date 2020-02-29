Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в п'ятницю, 28 лютого, нібито вдруге написав заяву про відставку і передав його президенту Володимиру Зеленському.

На цей раз Гончарук наполягає, щоб глава держави задовольнив його прохання, повідомляє видання "Новое время" з посиланням на власні джерела.

Олексій Гончарук volynnews.com

Прем'єр нібито роздратований тим, що в ЗМІ обговорюють кандидатури для його можливої заміни. Крім того, видання пише, що після призначення Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента позиції Гончарука значно ослабли.

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