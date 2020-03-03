Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з великою часткою ймовірності вже в середу, 4 березня, піде у відставку. Частина його Кабінету міністрів буде переформатована, а приблизно половину міністрів звільнять.
Про це OBOZREVATEL заявили відразу кілька джерел у фракціях "Слуга народу" і "Голос". Співрозмовник видання в монобільшості наголосив, що прем'єр-міністр "тягне кота за хвіст" і чекає на вечірні збори фракції, яке заплановані на 19:00, 3 березня. При цьому його заява на столі у президента Володимира Зеленського вже є.
Гончарук не зміг утримати свої позиції і буде змушений під тиском Офісу президента добровільно піти з посади. При цьому співрозмовники у двох фракціях синхронно стверджують, що прем'єр-міністром буде Денис Шмигаль. Детально про нього можна почитати тут. Наразі він є компромісною фігурою і під нього можуть знайти голоси у Верховній Раді.
Також відомо, що свою посаду втратить глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова. "Вона вже готується на вихід, питання з її відставкою вирішене. Її місце може посісти Ігор Уманський", – пояснив один із народних депутатів.
Свої посади збережуть міністр юстиції Денис Малюська, міністерка освіти Ганна Новосад, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (йому, щоправда, сватають посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборони), міністр економічного розвитку Тимофій Милованов (його роботою задоволений особисто Володимир Зеленський).
Як пише у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, свою посаду втратить і глава митної служби Максим Нефьодов.
Вакантні посади й інших міністерств – охорони здоров'я, Міністерства з питань ветеранів, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства соціальної політики (на цю посаду сватали главу комітету соціальної політики Галину Третьякову, але вона відмовилася).
Новим міністром з питань окупованих територій може стати Олексій Резніков. Чи втратять свої портфелі міністри Дмитро Дубілет і Михайло Федоров, поки невідомо.
Фінальне рішення буде ухвалене вже після 19:00 3 березня, коли президент Володимир Зеленський особисто приїде на закрите засідання фракції "Слуга народу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський.
Він же його і відвідає. Очікується, що глава держави виступить із гнівною оцінкою роботи уряду.
В Офісі президента повідомили, що Зеленський 4 березня хоче розглянути кілька законопроєктів, питання з приводу Кабінету міністрів і заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.
Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак інформацію про його можливе звільнення він спростував.
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