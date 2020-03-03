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3 березня • оновлено в 14:51
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

Гончарук піде, але не сам: OBOZREVATEL дізнався, кого збираються звільнити з Кабміну

14т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з великою часткою ймовірності вже в середу, 4 березня, піде у відставку. Частина його Кабінету міністрів буде переформатована, а приблизно половину міністрів звільнять.

Про це OBOZREVATEL заявили відразу кілька джерел у фракціях "Слуга народу" і "Голос". Співрозмовник видання в монобільшості наголосив, що прем'єр-міністр "тягне кота за хвіст" і чекає на вечірні збори фракції, яке заплановані на 19:00, 3 березня. При цьому його заява на столі у президента Володимира Зеленського вже є.

Гончарук не зміг утримати свої позиції і буде змушений під тиском Офісу президента добровільно піти з посади. При цьому співрозмовники у двох фракціях синхронно стверджують, що прем'єр-міністром буде Денис Шмигаль. Детально про нього можна почитати тут. Наразі він є компромісною фігурою і під нього можуть знайти голоси у Верховній Раді.

Гончарук піде, але не сам: OBOZREVATEL дізнався, кого збираються звільнити з Кабміну

Також відомо, що свою посаду втратить глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова. "Вона вже готується на вихід, питання з її відставкою вирішене. Її місце може посісти Ігор Уманський", – пояснив один із народних депутатів.

Свої посади збережуть міністр юстиції Денис Малюська, міністерка освіти Ганна Новосад, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (йому, щоправда, сватають посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборони), міністр економічного розвитку Тимофій Милованов (його роботою задоволений особисто Володимир Зеленський).

Як пише у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, свою посаду втратить і глава митної служби Максим Нефьодов.

Вакантні посади й інших міністерств – охорони здоров'я, Міністерства з питань ветеранів, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства соціальної політики (на цю посаду сватали главу комітету соціальної політики Галину Третьякову, але вона відмовилася).

Новим міністром з питань окупованих територій може стати Олексій Резніков. Чи втратять свої портфелі міністри Дмитро Дубілет і Михайло Федоров, поки невідомо.

Фінальне рішення буде ухвалене вже після 19:00 3 березня, коли президент Володимир Зеленський особисто приїде на закрите засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Владислав Криклій Оксана Маркарова Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Докатался парень на самокате.
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васильевич василий
васильевич василий
Так дело не пойдет - ведь вы не так сидите
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