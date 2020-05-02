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3 травня • оновлено в 23:11
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Гончарук назвав причину багатьох помилок президента Зеленського

23.9т
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Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що президент Володимир Зеленський робить багато помилок через те, що навколо нього формується помилкове інформаційне поле.

Про це ексчиновник сказав в ефірі "Радіо Свобода". Він зізнався, що після своєї відставки не зустрічався з президентом (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Гончарук та Зеленський

Гончарук та Зеленський

"Кілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше", – сказав Гончарук. Він відкинув думку, що якщо Зеленський із кимось прощається, то "відтинає всі кінці".

"Я такого не помітив. І взагалі, в особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости". Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що в нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати.

Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов'язую з тим, що навколо президента часто формується помилкове інформаційне поле", – вважає Гончарук.

Він вказав, зокрема, на питання співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Раніше "адвокатів" такої співпраці, за словами експрем'єра, було більше. "Зараз, очевидно, їх менше", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гончарук заявив, що в разі дефолту на України чекає песимістичний сценарій – обвал курсу гривні до 40 грн/$ і глобальне безробіття з усіма його наслідками.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика видео
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Який президент - такі ж і урядовці. Гончарук так нічого і не зрозумів. А щодо інформаційного поля - коли у тебе звичка слухати тільки оплески, то на все інше мозок не реагує.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Якщо клоун не може забезпечити себе адекватною інформацією, то це його "провтик", а не жодним чином виправдання.
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