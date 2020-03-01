Гончарук не подавав заяву про відставку – Разумков

У Верховну Раду станом на неділю, 1 березня, не надходила заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку.

Про це сказав спікер українського парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна". Інших подробиць голова ВР не розкрив.

"Станом на сьогодні (1 березня – Ред.) ніяких заяв до Верховної Ради не надходило", – сказав він.

Андрій Гончарук ТСН

Нагадаємо, раніше джерела OBOZREVATEL повідомляли, що на засіданні ВР 4 березня прем'єр-міністр Олексій Гончарук, ймовірно, подасть у відставку.

В.о. прем'єра, поки не буде скасовано закон про люстрацію, стане чинний віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Як писав OBOZREVATEL :

В Офісі президента повідомили, що Зеленський 4 березня хоче розглянути кілька законопроєктів, питання щодо Кабінету міністрів і заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак інформацію про його можливе звільнення він спростував.

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