Юний Гончарук засвітився на ТБ-шоу: ЗМІ порахували, скільки він міг заробити

ЗМІ з'ясували, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який в 2012 році засвітився в ток-шоу на телебаченні і на мітингу ошуканих вкладників, міг заробити за таку "роботу" близько 120 гривень ($15).

Оприлюднило цифри видання "Вести" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, менеджер з кадрів телеканалу "СТБ", на якому в 2012 році виходила програма Пальчевського "Про життя", де Гончарук був статистом, заявив, що в той час за масовку в шоу людям платили близько 50 гривень за передачу і 100 гривень за повний день роботи. По курсу 2012 року нинішній прем'єр за передачу отримав близько $6.

ЗМІ порахували, скільки Гончарук міг заробити на ТВ-шоу Скріншот з відео

Відзначається, що невідомо, чи був Гончарук на мітингу вкладників у масовці, чи справді боровся за свої майнові права. Хоча в його декларації немає даних про придбання квартири в той період і навіть зараз він продовжує знімати житло.

Якщо нинішній чиновник все ж прийшов на мітинг за гроші, то міг отримати близько 60 гривень – це $7,5. За більш активну участь (наприклад, коментарі журналістам), доплачували окремо – це ще 30-40 гривень (ще $5). Всього це $12,5.

Отже, за червень 2012 року тільки за участь в шоу і в мітингу Гончарук міг отримати близько 120 гривень ($15). За ці гроші в той час нинішній прем'єр міг купити хороший чотиризірковий коньяк або півтора кілограми російського сиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виглядав 13 років тому. На знімку видно, що тоді у нього було довге волосся і він любив носити джинсові костюми з кросівками.

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