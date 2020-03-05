Головна Новини
5 березня • оновлено в 15:19
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Гончаренко закликав Зеленського піти: скандал у Раді отримав продовження

9.8т
Читати матеріал російською

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко не переходив на особистості, коли у Верховній Раді закликав президента Володимира Зеленського піти і порівняв його з телеперсонажем Василем Голобородьком.

Про це заявив у ефірі ObozTV однопартієць Гончаренка, нардеп Ахтем Чийгоз, коментуючи виступ колеги в парламенті та емоційну реакцію Зеленського на критику. На думку Чийгоза, Гончаренко "блискуче виступив".

"Ми не критикуємо, ми весь час говоримо про альтернативні шляхи розвитку країни. Зараз стільки поправок до всіх законів призвели до руйнування економіки, малого бізнесу, до дірки у бюджеті. Президент сприймав це як образу", – зазначив депутат.

Гончаренко закликав Зеленського піти: скандал отримав продовження

Чийгоз запевнив, що "Гончаренко абсолютно не говорив про Зеленського".

"Гончаренко говорив про посаду президента. Він навів як приклад образ президента Голобородька. Йдеться не про твої особисті стосунки із Зеленським – у кожного може бути своє ставлення. Але ти сьогодні як депутат, як громадянин України, говориш про найвищу посаду в цій країні. І коли ти бачиш, що протягом року дії президента ведуть до послаблення інституцій, навіть якщо ти йому друг, то маєш перший прийти і сказати, що так не можна. Тому справа не в особистих взаєминах", – зазначив нардеп.

Повне відео виступу депутата і реакції Зеленського:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на позачерговому засіданні Ради 4 березня закликав президента Володимира Зеленського піти з посади.

Після цього виступу Зеленський особисто підійшов до Гончаренка і попросив "не переходити на особистості".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Ахтем Чийгоз Володимир Зеленський Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
8
Смішно
31
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Сам бы сложил депутатские полномочия, а то сидит в зРаде и хрюкает
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги