Гончаренко закликав Зеленського піти: скандал у Раді отримав продовження

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко не переходив на особистості, коли у Верховній Раді закликав президента Володимира Зеленського піти і порівняв його з телеперсонажем Василем Голобородьком.

Про це заявив у ефірі ObozTV однопартієць Гончаренка, нардеп Ахтем Чийгоз, коментуючи виступ колеги в парламенті та емоційну реакцію Зеленського на критику. На думку Чийгоза, Гончаренко "блискуче виступив".

"Ми не критикуємо, ми весь час говоримо про альтернативні шляхи розвитку країни. Зараз стільки поправок до всіх законів призвели до руйнування економіки, малого бізнесу, до дірки у бюджеті. Президент сприймав це як образу", – зазначив депутат.

Чийгоз запевнив, що "Гончаренко абсолютно не говорив про Зеленського".

"Гончаренко говорив про посаду президента. Він навів як приклад образ президента Голобородька. Йдеться не про твої особисті стосунки із Зеленським – у кожного може бути своє ставлення. Але ти сьогодні як депутат, як громадянин України, говориш про найвищу посаду в цій країні. І коли ти бачиш, що протягом року дії президента ведуть до послаблення інституцій, навіть якщо ти йому друг, то маєш перший прийти і сказати, що так не можна. Тому справа не в особистих взаєминах", – зазначив нардеп.

Повне відео виступу депутата і реакції Зеленського:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на позачерговому засіданні Ради 4 березня закликав президента Володимира Зеленського піти з посади.

Після цього виступу Зеленський особисто підійшов до Гончаренка і попросив "не переходити на особистості".

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