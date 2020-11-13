Гончаренко з Радуцьким влаштували перепалку в прямому ефірі. Відео

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко і глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький посварилися в прямому ефірі.

Під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" 13 листопада між ними виникла суперечка через кількість тестувань українців на коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коли Радуцький розповідав про проведеня в Україні тестів, Гончаренко перебив його і звинуватив у брехні. У відповідь глава комітету ВР почав пригадувати чутки, пов'язані з його політсилою.

"У вас немає іншої відповіді, окрім "сам дурень"?" – парирував нардеп.

Потім Гончаренко закликав Радуцького "вибачитися перед українцями за брехню". Той відповів нардепу: "Перед людьми – так, перед тобою – ні. Ти хто такий взагалі?".

Також Радуцький запитав у Савіка Шустера, чи не можна замінити народного депутата. Ведучий заявив, що тут не футбольний матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада, за минулу добу в Україні було протестовано на коронавірус 73,3 тисячі осіб.