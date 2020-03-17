Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко яскраво звернувся до нового генерального прокурора Ірини Венедиктової, назвавши її "дівчиною президента".

Про це політик розповів, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні у вівторок, 17 березня.

"Феміда не повинна бути з партквитком. Венедіктова ще три місяці тому сиділа з нами в залі Ради, як депутат від "Слуги народу". І це не заангажований генпрокурор? Ми знаємо, що президент Володимир Зеленський любить, щоб генпрокурор був на 1000% його людиною. Так він говорив про Рябошапку, що він його 100% хлопець. Тепер ви хочете, щоб була ваша на 1000% дівчина? " – обурювався Гончаренко.

Гончаренко в Раді Скріншот

Також депутат зазначив, що Венедіктова не пройшла відбір на суддю Верховного суду

"Це все одно, що піти в університет, що не закінчивши школу. Але нам кажуть, що це нормально? У неї дві мети, це політичні переслідування і захистити своїх. Тому що прийшла весна, а посадок немає", – зазначив Гончаренко.

Відзначимо, що під час виступу нардепа один з його колег підійшов до нього і намагався надіти на нього медичну маску. На що Гончаренко закричав, щоб маску віддали Зеленському, який знаходився в залі Ради.

На Гончаренко намагалися надіти маску Скріншот

На Гончаренко намагалися надіти маску Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня монобольшінство Верховної Ради проголосувало за призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України.

Також Ірина Венедиктова розповіла про перші кроки на посаді генпрокурора.

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