Гончаренко: справу проти "Прямого" розслідує ДБР, до якого це відношення немає

Силовики продовжують переслідувати опозиційний до влади телеканал "Прямий".

Про це у залі Верховної Ради заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, закликавши генерального прокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання про незаконність цього розслідування.

"Коли вас обирали, я сказав, що нарешті вперше в історії України жінка стає Генеральним прокурором, бо богиня Феміда – жінка. Тільки у Феміди пов’язка на очах, а у вас партквиток "Слуги народу" в кишені. Виявилося, що насправді я був, на жаль, правий, бо коли мова йде про телеканал "Прямий", ви чомусь не бачите, що це розслідує ДБР, до якого це жодного відношення немає. Ви не бачите рішення Шевченківського райсуду, який зобов’язує вас розглянути клопотання про незаконність цього розслідування", – наголосив Гончаренко.

При цьому "Прямий" повідомляє, що за даними джерел найближчим часом на телеканалі очікуються обшуки на підставі рішення Печерського суду.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського у зв’язку із ситуацією, що склалася стосовно позбавлення ліцензії радіостанції "Прямий FM". Як відомо, Нацрада всупереч запевненням парламентського комітету позбавила ліцензій на мовлення радіо "Прямий ФМ".

Екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький раніше повідомив, що керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу з подальшою передачею його в АРМА. Після чого на "Прямому" має відбутися заміна менеджменту, який забезпечить зміну редакційної політики опозиційного телеканалу.

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