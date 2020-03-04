Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на позачерговому засіданні Ради 4 березня заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було б піти з посади.

Про це він сказав, виступаючи за трибуною парламенту. Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці "ЄС" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, після цього виступу Володимир Зеленський поспілкувався з Гончаренком. Як заявив останній, глава країни попросив його "не переходити на особистості".

Депутат від "ЄС" Гончаренко заявив, що Зеленському потрібно піти Скрін відео

"Незрозуміло, хто сьогодні виступав у парламенті – Зеленський чи Голобородько? Якщо Голобородько, то в кінці повинен був з'явитися автомат. Якщо Зеленський, то до кого він звертався?

Це він привів цей уряд до влади. Це він привів цей парламент. Це він винен, що в бюджеті дірка, а на митниці збирають лайки і хабарі замість грошей у бюджет. Це його депутати пропонують продавати собак за газ, це в його партії гвалтівники!" – прокричав депутат від "ЄС" під гул аудиторії.

"Виступ Зеленського мав закінчитися словами: "Я винен перед народом України і я йду", – додав він.

Зеленський слухає виступ народного депутата Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент Петро Порошенко в стінах парламенту 4 березня поспілкувався з Володимиром Зеленським. Вони потиснули один одному руки.

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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