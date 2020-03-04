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5 березня • оновлено в 01:14
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Гончарук у Раді заявив, що президент повинен піти. Скандальне відео

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Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко на позачерговому засіданні Ради 4 березня заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було б піти з посади.

Про це він сказав, виступаючи за трибуною парламенту. Відповідне відео було опубліковано на Facebook-сторінці "ЄС" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, після цього виступу Володимир Зеленський поспілкувався з Гончаренком. Як заявив останній, глава країни попросив його "не переходити на особистості".

Депутат від "ЄС" Гончаренко заявив, що Зеленському потрібно піти

Депутат від "ЄС" Гончаренко заявив, що Зеленському потрібно піти

Скрін відео

"Незрозуміло, хто сьогодні виступав у парламенті – Зеленський чи Голобородько? Якщо Голобородько, то в кінці повинен був з'явитися автомат. Якщо Зеленський, то до кого він звертався?

Це він привів цей уряд до влади. Це він привів цей парламент. Це він винен, що в бюджеті дірка, а на митниці збирають лайки і хабарі замість грошей у бюджет. Це його депутати пропонують продавати собак за газ, це в його партії гвалтівники!" – прокричав депутат від "ЄС" під гул аудиторії.

"Виступ Зеленського мав закінчитися словами: "Я винен перед народом України і я йду", – додав він.

Зеленський слухає виступ народного депутата

Зеленський слухає виступ народного депутата

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент Петро Порошенко в стінах парламенту 4 березня поспілкувався з Володимиром Зеленським. Вони потиснули один одному руки.

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України видео Партія "Європейська солідарність" політика
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
...не стоило ему приходить. но мы сопли жевали, а оно теперь, как клещ, впилося в кресло. так что оторвать можно только тело. зубы кресло не отпустят...
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Serov Oleg
Serov Oleg
какой гончарук,плять
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Иванова Елена
Иванова Елена
Serov Oleg, обоз в своем репертуаре!!!! у них ни логики, ни редакции)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинское бардальеро надоело уже даже мне. Я не понимаю, как вы живёте? Денег нет, долги растут, медицины нет, работы нет, народ бежит, промышленность падает, гражданская вoйна, которую никто не хочет закончить, продолжается... И актёр в роли президента возглавляет весь этот цирк. Где вы находите силы и средства на национализм? Вам же полный пипец
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Кристина Стефанова, Что то не так даже стобой. Даже тебе надоело, а ты всё даже не идёшь и не идёшь НХ
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, надоело-так СВАЛИ НАКОНЕЦ ТО!! твои тупые комменты уже надоели ВСЕМ!!!
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