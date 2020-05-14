Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що пасивна міжнародна політика Володимира Зеленського призводить до того, що Україна перетворюється із суб’єкта в об’єкт на світовій арені.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook, коментуючи переговори у Німеччині по Донбасу, у яких взяв участь заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак.

"Вчора замглави адміністрації президента РФ Дмитро Козак провів переговори в Берліні з помічником канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо ситуації на Донбасі. Так, все правильно, сепаратні переговори про ситуацію в Україні без України. Цікавості цій зустрічі додає той факт, що Дмитро Козак перебуває під санкціями і в’їзд до ЄС йому заборонений. Як бачимо, з кожного правила є виняток. Офіційно, Німеччина не прокоментувала ані перебігу, ані результатів переговорів", – наголосив Гончаренко.

Олексій Гончаренко

Він нагадав, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, влада знала, що ці переговори мають відбутися – начебто не йдеться про переговори за спиною і наші партнери ніяких ігор не ведуть.

"Тоді виникає логічне запитання: якщо знали про цей візит Козака до Берліна, як можна було це допустити? Чому не протестували наші дипломати? Будь-яку спробу проведення переговорів про вирішення ситуацію в Україні без участі України потрібно присікати одразу. Інакше переведення статусу з суб’єкта в об’єкт неминуче", – застерігає Гончаренко.

На його переконання, російська сторона шукає можливості зустрічі з європейськими лідерами наодинці.

"Росіяни – майстри підкилимних ігор. Це їхнє поле. Тому Козак і шукає можливостей подібних зустрічей з Німеччиною і Францією наодинці. Якщо не реагувати на подібні спроби, то "пошук конструктивної позиції" по Україні перетворить Нормандський формат в Мюнхенську змову. Ще кілька таких кулуарних переговорів і нашої участі там взагалі не буде потрібно", – наголосив Гончаренко.

"Здавалося б, такі очевидні речі, але доводиться їх повторювати знову і знову. Дипломатія від Зеленського – це якась ліквідаційна комісія українського суверенітету", – резюмує народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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