Гончаренко про опитування Зеленського перед виборами: йому 42 роки і він не лох, а нас тримають за лохів

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко висловив обурення через рішення президента Володимира Зеленського щодо виборів.

Увечері в п'ятницю, 16 жовтня, Гончаренко назвав нечесним проведення "всенародного опитування" в день місцевих виборів 25 жовтня і "щорічного послання" з трибуни Верховної Ради, запланованого на 20 жовтня.

"Чому для щорічного послання Володимир Зеленський з 365 днів 2020 року знайшов тільки один день, за п'ять днів до виборів? І якщо мені хтось скаже, що це така ж випадковість, як опитування в день місцевих виборів, то вибачте, це знущання! І ви нас усіх тримайте за лохів! І може йому 42 роки і він не лох, але ви думаєте, що ми всі лохи", – сказав нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.

Питання Зеленського.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.