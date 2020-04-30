Гончаренко про блокування "слугами" закону про банки: боретеся один з одним, а в заручники берете країну

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, что представники партії "Слуга народу", блокуючи ухвалення закону про банки, борються один з одним всередині фракції, а в заручники беруть всю країну і знищують парламентську демократію.

Про це він сказав з трибуни парламенту. Він наголосив, що фракція "ЄС" підтримує розгляд закону, тому що він необхідний для країни.

"Наша фракція підтримує розгляд закону про банки, тому що насправді цей закон потрібен Україні, щоб у нас не забрали ці банки, в які українські платники податків вклали мільярди гривень. Тільки в один "ПриватБанк" 155 млрд грн всі платники податків України вклали. Сьогодні просто забрати його в людей – такої афери світ ще не бачив", – сказав Гончаренко.

Він наголосив, що "Слуги народу", які самі ж заблокували тисячами поправок банківський закон, тепер намагаються знищити парламентську демократію під прикриттям цього ж законопроекту.

"Нам кажуть, що потрібні зміни в Регламент і спеціальна процедура, щоб побороти цей поправочний спам, і саботаж. А хто ж його влаштував? Автори 14 тисяч правок з 16 тисяч правок – "Слуги народу", діючі чи колишні. Хто заблокував підписання закону про Регламент? "Слуги народу". Так що ж ви нас втягуєте заручниками в свою внутрішню видову боротьбу? Колись на берлінському мурі було таке графіті "Дай нам Боже вижити серед цієї смертельної любові" і там були намальовані Брежнєв і Хонеккер. В українських реаліях там треба намалювати Коломойського і Зеленського. Дай нам Боже всім вижити серед цієї смертельної любові, бо сьогодні ви боретеся один з одним всередині фракції, а в заручники берете всю країну і знищуєте парламентську демократію", – наголосив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що для ухвалення банківського закону Верховній Раді необхідно спочатку подолати перешкоди для підписання змін до Регламенту, а потім ще заново розглянути поправки до закону.