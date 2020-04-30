Головна Новини
30 квітня • оновлено в 18:22
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Гончаренко про блокування "слугами" закону про банки: боретеся один з одним, а в заручники берете країну

1.6т
Читати матеріал російською

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, что представники партії "Слуга народу", блокуючи ухвалення закону про банки, борються один з одним всередині фракції, а в заручники беруть всю країну і знищують парламентську демократію.

Про це він сказав з трибуни парламенту. Він наголосив, що фракція "ЄС" підтримує розгляд закону, тому що він необхідний для країни.

"Наша фракція підтримує розгляд закону про банки, тому що насправді цей закон потрібен Україні, щоб у нас не забрали ці банки, в які українські платники податків вклали мільярди гривень. Тільки в один "ПриватБанк" 155 млрд грн всі платники податків України вклали. Сьогодні просто забрати його в людей – такої афери світ ще не бачив", – сказав Гончаренко.

Гончаренко про блокування "слугами" закону про банки: боретеся один з одним, а в заручники берете країну

Він наголосив, що "Слуги народу", які самі ж заблокували тисячами поправок банківський закон, тепер намагаються знищити парламентську демократію під прикриттям цього ж законопроекту.

"Нам кажуть, що потрібні зміни в Регламент і спеціальна процедура, щоб побороти цей поправочний спам, і саботаж. А хто ж його влаштував? Автори 14 тисяч правок з 16 тисяч правок – "Слуги народу", діючі чи колишні. Хто заблокував підписання закону про Регламент? "Слуги народу". Так що ж ви нас втягуєте заручниками в свою внутрішню видову боротьбу? Колись на берлінському мурі було таке графіті "Дай нам Боже вижити серед цієї смертельної любові" і там були намальовані Брежнєв і Хонеккер. В українських реаліях там треба намалювати Коломойського і Зеленського. Дай нам Боже всім вижити серед цієї смертельної любові, бо сьогодні ви боретеся один з одним всередині фракції, а в заручники берете всю країну і знищуєте парламентську демократію", – наголосив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що для ухвалення банківського закону Верховній Раді необхідно спочатку подолати перешкоди для підписання змін до Регламенту, а потім ще заново розглянути поправки до закону.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
8
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Всё вроде верно, но ... Личность этого субъекта столько неприятных ассоциаций напоминает, что не верится в его благие намерения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги