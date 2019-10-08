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9 жовтня • оновлено в 05:17
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"У нас не монархія!" У ДБР подали заяву проти Зеленського через зловживання владою

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко звернувся в Державне бюро розслідувань із вимогою відкрити провадження проти президента України Володимира Зеленського.

Фото відповідної заяви він опублікував у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Причиною стали слова Зеленського в резонансній розмові з президентом США Дональдом Трампом про те, що "генпрокурор – 100% моя людина". Гончаренко запевнив, що в цих словах можна побачити ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

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Гончаренко подав заяву в ДБР на Зеленського

Гончаренко подав заяву в ДБР на Зеленського

Facebook Олексія Гончаренка

Гончаренко подав заяву в ДБР на Зеленського

Гончаренко подав заяву в ДБР на Зеленського

Facebook Олексія Гончаренка

"Не може президент країни обіцяти будь-кому, що справа буде розслідувана або що він доручить генеральному прокурору щось зробити. Ми все-таки живемо в демократичній, а не монархічній країні. Упевнений, що ДБР почне кримінальне розслідування щодо цього висловлювання Володимира Зеленського", – обурився нардеп.

"До речі, Володимире Олександровичу, що стосується допиту, то ви всю інформацію можете дізнатися з мого телеграм-каналу. Там я оперативно повідомлю, коли прийти і які документи з собою взяти", – додав Гончаренко.

У ДБР подали заяву проти Зеленського

У ДБР подали заяву проти Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Український президент по телефону хвалився, що новий генеральний прокурор "на 100% моя людина".

Після цього Зеленський на зустрічі з Трампом заявив, що ніхто не може вказувати, що робити генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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Особи
Олексій Гончаренко Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пашинсеий уже в СИЗО скоро все вы петины подельнички сядите))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так и эту мразь от Пети посадите Луценко был прокурор Пети и не на 100 а на 1000 процентов))))и к стати нужно у этого депутатишки проверить его состояния раз он петин то вор 1000000%!!!!!
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Та пох. Главное шо кучку рагулей вместе с попандопалой-гончаренко от корыта оторвали.
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Он Алекс
Он Алекс
Валерьевич Валерий, а нормально гончаренко скабееву, ну та что-то народе «сливной бачек» на место ставил в ПАСЕ? Зачётно было?
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