"У нас не монархія!" У ДБР подали заяву проти Зеленського через зловживання владою

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко звернувся в Державне бюро розслідувань із вимогою відкрити провадження проти президента України Володимира Зеленського.

Фото відповідної заяви він опублікував у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Причиною стали слова Зеленського в резонансній розмові з президентом США Дональдом Трампом про те, що "генпрокурор – 100% моя людина". Гончаренко запевнив, що в цих словах можна побачити ознаки злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Гончаренко подав заяву в ДБР на Зеленського Facebook Олексія Гончаренка

Гончаренко подав заяву в ДБР на Зеленського Facebook Олексія Гончаренка

"Не може президент країни обіцяти будь-кому, що справа буде розслідувана або що він доручить генеральному прокурору щось зробити. Ми все-таки живемо в демократичній, а не монархічній країні. Упевнений, що ДБР почне кримінальне розслідування щодо цього висловлювання Володимира Зеленського", – обурився нардеп.

"До речі, Володимире Олександровичу, що стосується допиту, то ви всю інформацію можете дізнатися з мого телеграм-каналу. Там я оперативно повідомлю, коли прийти і які документи з собою взяти", – додав Гончаренко.

У ДБР подали заяву проти Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Український президент по телефону хвалився, що новий генеральний прокурор "на 100% моя людина".

Після цього Зеленський на зустрічі з Трампом заявив, що ніхто не може вказувати, що робити генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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