Народний депутат України від "ЄС" Олексій Гончаренко та "ексрегіонал" Михайло Добкін посварилися в прямому ефірі.

Суперечка через ситуацію з пандемією коронавірусу відбулася під час прямого включення на телеканалі "Україна 24". Відео публічної сварки Гончаренко оприлюднив на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

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Михайло Добкін і Олексій Гончаренко посварилися в прямому ефірі Скрін відео

Ведучий програми розповів, що "Європейська солідарність" звернулася до Міністерства освіти з вимогою притягнути своїх політиків до уроків "Всеукраїнської школи онлайн", яку запустили через карантин.

Добкін досить різко відреагував на це. "Думаю, Геращенко це писала нетверезою. А якщо серйозно, то як можна доручати вести уроки історії В'ятровичу, думку якого оскаржують історики з його ж оточення? Про Парубія я взагалі мовчу – він взагалі викладати не може", – сказав ексдепутат.

"Напевно, над нами так господь посміявся, що найсмішніша Рада була із найсмішнішим спікером, який розмовляти не вмів. Я як депутат ВР, я його не розумів, він слова ковтає. Це, може, вада, над ним не можна сміятися, але якщо у людини є вада, як їй можна пропонувати вести уроки для дітей? Щоб потім наші всі діти так розмовляли?" – додав Добкін.

Пізніше до розмови приєднався Гончаренко. Він сказав, що Добкіна "треба лікувати і ізолювати". "Реагувати на його слова абсолютно безглуздо", – заявив політик.

Гончаренко почав розповідати про допомогу українським медикам, а Добкін спробував його перебити. Нардеп попросив не робити цього і висловився щодо заяви Добкіна про алкоголізм.

"Мені здається, він взагалі тверезим ніде не з'являвся. Так він ще щось розповідає про інших!" – сказав Гончаренко

Додамо, в назві опублікованого відео Гончаренко дописав: "Мішо, тебе потрібно лікувати й ізолювати. Іди проспися і закушуй".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Добкін відзначився черговим випадом, заявивши про те, що в Україні не може йтия про Соборність у той час, коли нібито порушуються права російськомовних громадян.