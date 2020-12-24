Голову КСУ Тупицького викликали в ОГП для вручення підозри

Карина Бондаренко Політика 13:28, 24.12.2020 Оновлено: 13:55, 24.12.2020

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали в Офіс генерального прокурора для вручення підозри.

Фото повістки опублікувала LIGA.net. За даними видання, її мають вручити Тупицькому в четвер, 29 грудня (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Однак у пресслужбі КСУ журналістам відповіли, що поки нічого не знають про повістку. Щодо якої конкретно справи Тупицького викликали в ОГП – невідомо. База реєстру досудових розслідувань закрита, тому перевірити в ній номер провадження з повістки не можна.

Повістка Тупицького.
LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ЗМІ з'явилася інформація, що голова Конституційного суду України Олександр Тупицький нібито причетний до заволодіння майном енергомеханічного заводу в місті Зугрес (з 2014-го контролюється "ДНР") і міг отримати свою частку в цьому підприємстві через довірену особу.

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