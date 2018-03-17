Голову Китаю Сі Цзіньпіна обрали на другий термін

Майже три тисячі делегатів проголосували за переобрання лідера країни Сі Цзіньпіна. Його заступником став старий соратник, відомий свою антикорупційною роботою.Урочисте засідання Всекитайських зборів народних представників Китаю одноголосно проголосувало в суботу, 17 березня, на користь другого п'ятирічного терміну чинного керівника країни Сі Цзіньпіна. Усі 2 970 голосів віддали за 64-річного політика на посаду, термін перебування на якій минулого тижня дозволили обіймати без обмежень у кількості каденцій, повідомляє агенція новин dpa.

Близький соратник Сі, Ван Цишань, став його заступником, за нього проголосовували 2 969 делегатів, 1 - "проти". 69-річний апаратник раніше керував великою антикорупційною установою, за його управління справи відкрили проти більше 1,4 мільйона чиновників. Критики вважають, що чимало з засуджених - політичні опоненти Сі. Посада Вана - переважно церемоніальна, утім, оглядачі припускають, що він впливатиме на зовнішню політику Китаю.

Нагадаємо, що голова КНР Сі Цзіньпін обіймає цю посаду з 2013 року. Він мав би піти у відставку в 2023 році. Однак після останніх нововведень він зможе очолювати країну безстроково. Крім зняття обмеження терміну повноважень глави держави минулого тижня депутати проголосували також за включення до конституції політичної філософії лідера країни - "думки Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайськими особливостями на нову еру".