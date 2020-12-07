Головою Закарпатської облради став чинний очільник ОДА

Депутати обрали головою Закарпатської обласної ради Олексія Петрова: раніше Кабінет міністрів України погодив його звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, проте указ про це досі не підписав президент України.

Як написав журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, за чинного голову ОДА та члена облради від партії "Слуга народу" голоси віддали 37 депутатів. Його конкурент Віктор Русин отримав 17 голосів.

Звільнення Петрова Кабмін погодив ще 25 листопада. Його мав замінити на посаді підприємець Анатолій Полосков, який очолює виноробне підприємство "Шато Чизай".

Проте указів ні про звільнення Петрова, ні про призначення Полоскова на офіційному сайті президента поки що немає.

Сам чиновник 26 листопада повідомляв на своїй сторінці у Facebook, що в області "відбувається робочий процес формування команди".

"...закарпатської команди – на яку може опиратися президент, якій можу довіряти я і з якою збираюся продовжувати всі ті зміни, які ми розпочали", – уточнив він.

Петров наголосив, що залишається працювати в Закарпатській області.

Що відомо про Олексія Петрова?

Народився 29 травня 1976 року в Коломні.

Офіцер спецслужб, генерал-майор, має 27 років вислуги.

З лютого 2017-го по серпень 2019 року очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України.

З серпня 2019-го по квітень 2020 року був начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

22 квітня його призначили головою Закарпатської ОДА.

25 листопада Кабмін погодив його звільнення з посади.

На місцевих виборах – 2020 очолював список від партії "Слуга народу" до Закарпатської облради.

Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук.

Нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Одружений, разом із дружиною Іриною виховує п’ятеро дітей.

Пост Петрова в соцмережі Facebook Олексій Петров – голова Закарпатської ОДА

Пост Петрова в соцмережі Facebook Олексій Петров – голова Закарпатської ОДА

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Петров під час передвиборчої кампанії втрапив у скандал з авторськими правами. У мережі поширили його передвиборчий анімаційний відеоролик, де він постав у вигляді супергероя.

У відео зображено героїв коміксів Marvel – Людину-павука, Дедпула й Бетмена, усі вони разом із чиновником намагаються врятувати Закарпаття від різних напастей.