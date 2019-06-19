Головними опонентами "ЄС" на виборах Порошенко назвав проросійські партії Бойка-Медведчука і Мураєва-Вілкула

Головними опонентами "Європейської солідарності" на дочасних виборах до Верховної Ради є політичні партії та сили, орієнтовані та підтримувані Росією.

Про це п’ятий президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час інтерв’'ю інформаційному агентству "Главком".

Петро Порошенко, інтерв'ю "Главкому" "Європейська солідарність"

"Політичну силу Бойка-Медведчука вважаю нашим головним опонентом на виборах… Вони претендують на те, щоб зайти у більшість та в уряд. Але п’ятій колоні — не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул — всі вони мають залишитися на маргінесі", — наголосив Порошенко.

Лідер партії переконаний, що тільки команда "Європейської солідарності" здатна зупинити реванш проросійських сил не лише у майбутній Верховній Раді, а й у країні загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, “Європейська солідарність” 19 червня подала список партії до Центральної виборчої комісії. До списку були внесені певні зміни.

Наталю Баласинович, що стала фігуранткою відеоскандалу із перепалкою з поліцейськими, виключили зі списку кандидатів у депутати від "ЄС".

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