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Головний "Золотий глобус" присуджений стрічці "Богемська рапсодія"

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Фільм про Фредді Мерк'юрі "Богемська рапсодія" отримав головний приз кінопремії "Золотий глобус". Кращим іноземним фільмом стала стрічка "Рома" мексиканця Альфонсо Куарона, він же названий кращим режисером.У Лос-Анджелесі (США) у ніч на понеділок, 7 січня, відбулась 76-а церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Нагороду за кращу драму - головну премію заходу - журі присудило стрічці "Богемська рапсодія".

Приз в категорії "Кращий режисер" отримав мексиканський режисер Альфонсо Куарон. А в категорії "Кращий фільм іноземною мовою" переміг знятий ним чорно-білий "Рома". Ця стрічка також здобула "Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі у 2018 році.

За заслуги у кінематографі "Золотий глобус" отримав актор Джефф Бріджес. Найкращою драматичною актрисою була визнана Гленн Клоуз за роль у фільмі "Дружина", а кращим драматичним актором - Рамі Малек, який зіграв Фредді Мерк'юрі в "Богемській рапсодії".

Лауреаткою премії за кращий саундтрек стала поп-співачка Леді Гага за пісню Shallow в кінофільмі "Зірка народилася". У номінації "Краща комедія або мюзикл" премія присуджена комедійній стрічці "Зелена книга". У категорії "Краща актриса комедії або мюзиклу" приз отримала Олівія Колман за фільм "Фаворитка". "Кращим актором комедії або мюзиклу" визнаний Крістіан Бейл за роль колишнього віце-президента США Діка Чейні в комедійно-драматичному фільмі "Влада". Щоб точніше відповідати образу, акторові довелося значно набрати вагу, готуючись до зйомок.

"Золотий глобус" за телевізійні роботи

Найкращою драматичною актрисою в телевізійному шоу названа Сандра О за роль у серіалі "Вбиваючи Єву". А кращою актрисою комедійного серіалу стала Рейчел Броснахен за роль в "Дивовижній місіс Мейзел".

Майкл Дуглас визнаний кращим комедійним актором в телевізійному шоу за роль в серіалі "Метод Комінскі" - цей же проект став кращим комедійним серіалом. Кращим драматичним актором в телевізійному шоу став Річард Медден за роль в британському серіалі "Особистий охоронець". А приз в категорії "Кращий драматичний телесеріал" завоювали "Американці", показ шостого і фінального сезону якого завершився навесні 2018 року.

"Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відзначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається в 25-и номінаціях.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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