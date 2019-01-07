Головний "Золотий глобус" присуджений стрічці "Богемна рапсодія"

Фільм про Фредді Мерк'юрі "Богемна рапсодія" отримав головний приз кінопремії "Золотий глобус". Кращим іноземним фільмом стала стрічка "Рома" мексиканця Альфонсо Куарона, він же названий кращим режисером.У Лос-Анджелесі (США) у ніч на понеділок, 7 січня, відбулась 76-а церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус". Нагороду за кращу драму - головну премію заходу - журі присудило стрічці "Богемна рапсодія".

Приз в категорії "Кращий режисер" отримав мексиканський режисер Альфонсо Куарон. А в категорії "Кращий фільм іноземною мовою" переміг знятий ним чорно-білий "Рома". Ця стрічка також здобула "Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі у 2018 році.

За заслуги у кінематографі "Золотий глобус" отримав актор Джефф Бріджес. Найкращою драматичною актрисою була визнана Гленн Клоуз за роль у фільмі "Дружина", а кращим драматичним актором - Рамі Малек, який зіграв Фредді Мерк'юрі в "Богемській рапсодії".

Лауреаткою премії за кращий саундтрек стала поп-співачка Леді Гага за пісню Shallow в кінофільмі "Зірка народилася". У номінації "Краща комедія або мюзикл" премія присуджена комедійній стрічці "Зелена книга". У категорії "Краща актриса комедії або мюзиклу" приз отримала Олівія Колман за фільм "Фаворитка". "Кращим актором комедії або мюзиклу" визнаний Крістіан Бейл за роль колишнього віце-президента США Діка Чейні в комедійно-драматичному фільмі "Влада". Щоб точніше відповідати образу, акторові довелося значно набрати вагу, готуючись до зйомок.

"Золотий глобус" за телевізійні роботи

Найкращою драматичною актрисою в телевізійному шоу названа Сандра О за роль у серіалі "Вбиваючи Єву". А кращою актрисою комедійного серіалу стала Рейчел Броснахен за роль в "Дивовижній місіс Мейзел".

Майкл Дуглас визнаний кращим комедійним актором в телевізійному шоу за роль в серіалі "Метод Комінскі" - цей же проект став кращим комедійним серіалом. Кращим драматичним актором в телевізійному шоу став Річард Медден за роль в британському серіалі "Особистий охоронець". А приз в категорії "Кращий драматичний телесеріал" завоювали "Американці", показ шостого і фінального сезону якого завершився навесні 2018 року.

"Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відзначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається в 25-и номінаціях.