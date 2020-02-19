Головний українець Путіна: OBOZREVATEL дізнався, з чим пов'язані бої в Золотому і до чого тут Медведчук

Масовані обстріли українських позицій в Золотому 18 лютого – не інакше як збройний примус Києва до "миру" з боку Росії.

За інформацією джерел OBOZREVATEL в Офісі президента, таким чином у Кремлі силою хочуть змусити Володимира Зеленського включити в переговорний процес щодо Донбасу кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Деталі – у матеріалі.

Головний українець Путіна

Співрозмовники в оточенні президента Зеленського переконують, що спонтанна атака на українські позиції – це збройний примус нинішньої влади до діалогу на російських умовах і включення у переговорну групу щодо Донбасу Віктора Медведчука.

Мовляв, тим самим у Кремлі дають зрозуміти Офісу президента, що в разі відмови говорити з потрібними людьми, готові загострити ситуацію до краю. І простими обстрілами на декількох ділянках справа не обмежиться.

Багато в чому цю версію підтверджує і реакція на атаку з боку Володимира Зеленського. Він назвав це провокацією. "Я хочу сказати, що у нас сильна армія, провокації бувають. Армія сильно відповіла. Незважаючи на це, ситуація повністю контролюється нашою армією. Але ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Адже тільки із сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Ми впевнено наближаємося до припинення війни і до миру", – повідомив він.

Це не перша спроба Путіна зупинити переговорний процес з Україною і ввести туди свого кума. Подібне було і за Петра Порошенка. Тоді ж глава держави був змушений піти на компроміс і вибудувати спілкування із главою Кремля через Медведчука. Адже в Кремлі захотіли таким чином збільшити рейтинг одного з керівників ОПЗЖ.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Аналогічна ситуація відбувалася від початку каденції Володимира Зеленського. Однією з найперших умов Кремля було – переговори можуть відбуватися тільки через лідера ОПЗЖ. В очах частини українців він має виглядати не тільки товаришем Путіна, а й тією людиною, яка здатна нести мир на Донбас. Давати ж політичні дивіденди виключно Зеленському у Кремлі не хотіли.

Щоправда, через вдалий збіг обставин і абсолютну перемогу партії "Слуга народу" на позачергових виборах Зеленському та його раднику Андрію Єрмаку вдалося вибити Медведчука з переговорів. Саме тому спроби продавити інтереси глави ОПЗЖ тривають досі. Цього разу через збройне протистояння на Донбасі.

Про те, що бойові дії можуть бути шантажем Кремля, прямо говорить і російський політолог Валерій Соловей. Він вважає, що таким чином Володимир Путін просто примушує Зеленського не просто узгоджувати всі дії з Москвою, але і повністю прийняти його правила гри.

Грає на землі?

Але і це не єдиний козир Кремля і Медведчука у війні за панування над Донбасом. Слабким місцем президента у парламенті зараз є законопроєкт про ринок землі. Через величезну кількість однотипних і часто порожніх правок до законопроєкту (понад 4,5 тисячі), його розгляд може затягнутися на кілька місяців, а це не вигідно Зеленському. Чому?

"Слуга народу" не може розглянути в Раді ожного закону, крім землі. Тобто ні децентралізацію, ні законопроєкти щодо Донбасу, ні по банкам.

Іноземні партнери (насамперед Міжнародний валютний фонд) не в захваті від такого перебігу подій. Черговий кредит Україна повинна отримати вже у середині квітня, а чи буде ухвалений закон про землю – сказати важко.

То до чого тут Медведчук?

Річ у тім, що ОПЗЖ подала до законопроєкту 3,5 тисячі правок, і саме завдяки їм проєкт багато в чому і "застиг" у парламенті. За інформацією OBOZREVATEL, у партії Медведчука вже пропонували колегам від СН зняти їх за кількох умов.

Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді

Одна з основних – включити Віктора Медведчука у переговорний процес щодо Донбасу і дати можливість "налагоджувати мир" із тимчасово окупованими територіями. Але, як наразі відомо, в цьому ОПЗЖ відмовили.

Судячи з усього, ми маємо прямий політичний та військовий шантаж із боку країни-агресора. Приймете нашого "троянського коня" у переговорну групу? Ми послабимо "хватку". Відмовите – отримаєте десятки убитих українців щомісяця.

У цій ситуації свою політичну волю має виявити Володимир Зеленський і прямо "поставити на місце" як Віктора Медведчука, так і прокремлівські сили в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!