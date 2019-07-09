Головний "слуга народу": якими заявами оскандалився Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який також відомий як колишній політтехнолог Партії регіонів і критик Помаранчевої революції, і в новому статусі блищить цікавими месседжами проросійського спрямування.

І хоча останнім часом лідер президентської політсили намагається не робити різких заяв і маневрувати, щоб не розчарувати ту чи іншу частину електорату, з вуст Разумкова все ж злітають вкрай неоднозначні сигнали. Про них вирішив згадати OBOZREVATEL.

Про переговори з РФ

Новина про підготовку скандального телемосту між Україною та Росією, організований телеканалами NewsONE і Росія 1, приголомшила всіх українців. Після ряду негативних висловлювань з боку політиків і громадських активістів, і проведення протестних акцій, телеміст був скасований.

Разумков також засудив проведення подібного ефіру, але в той же час заявив, що діалог з російським суспільством і громадянами РФ має сенс.

"Уже з'явилася позиція президента з цього питання. Вона повністю відповідає і моїй особистій позиції, і партійній позиції в цілому. На жаль, поговорити дійсно потрібно, але розмовляти і робити з цього піар, притому піар, який, в тому числі, загрожує і національним інтересам держави, це неправильно", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков

Про російську мову

Колишнього радника Зеленського і спікера його передвиборного штабу часто звинувачували в тому, що він розмовляє російською мовою. Разумков же заявив, що це його принципова позиція.

"Так, це моя позиція. Я від початку російської агресії під час ефірів використовую виключно російську мову. Це моя принципова позиція. Я вважаю, що до мене як людини, яка в побуті і в житті найчастіше використовує саме російську, не треба приїжджати на танках, приходити, як прийшли до Криму або Донбас з приводу того, щоб від когось мене захищати. У мене все добре в моїй країні", – сказав Разумков напередодні другого туру президентських виборів.

Місяцем пізніше, вже затверджений глава президентської партії заявляв, що перейде на українську мову, як тільки стане народним депутатом.

"Як тільки я стану народним депутатом і у мене буде така можливість, я обов'язково перейду на українську", – відповів Разумков.

Але вже менш, ніж через місяць, глава "Слуги народу" знову змінив свої плани і заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою.

"Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато раз: я говорив, що поки у нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не захотів приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською", – підкреслив Разумков.

Про Верховну Раду

В одному з діалогів між народним депутатом від групи "Відродження" Віктором Бондарем та Дмитром Разумковим, останній порівняв парламент з дівчиною, яку не варто гвалтувати.

Дмитро Разумков

Нардеп запитав у майбутнього глави "Слуги народу" про чотири ключові законопроекти, які Володимир Зеленський обіцяв провести, коли стане президентом України, а саме: про зняття недоторканності, про тимчасові слідчі комісії, про імпічмент президента і про вибори.

Бондар запитав, чи збирається Зеленський піти на згвалтування Ради і показати справжнє обличчя кожної партії і фракції. На що Разумков відповів: "На згвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі... Я вам більше скажу – тут не треба займатися згвалтуванням тому, що згвалтуванням займаються протягом багатьох років, і я думаю, що саме тому український народ віддав 73 відсотка Зеленському – набридло... У даній ситуації треба допомогти Раді нарешті виконати всі ті обіцянки, які вона давала".

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